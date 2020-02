FOTO:Kako turistični podjetniki občutijo rekordne številke

Slovenijo je lani obiskalo 6,23 milijona turistov, kar je pet odstotkov več kot leta 2018. Število njihovih prenočitev se je medtem povečalo za 0,6 odstotka na 15,78 milijona, kažejo podatki statističnega urada. Zanimalo nas je, kako turistični podjetniki občutijo več prihodov in prenočitev.Postelj ni težko prodati, težko je iztržiti dobre cene, pravijo turistični podjetniki. Vsi vidijo možnosti v povezovanju, a zatakne se pri prenosu idej v prakso. Maribor na krilih SlovenijeV Mariboru se število turistov povečuje predvsem zato, ker je to splošen trend v regiji, opozarja Uroš Mencinger, kulinarični kritik in (so)lastnik ...