Gradnjo infrastrukture za umetno inteligenco (UI) večinoma opisujejo kot zgodbo o porabi. Za dividendne vlagatelje pa gre tudi za zgodbo o prenosu denarja: naložbe v osnovna sredstva enega podjetja ustvarjajo prihodke in denarne tokove drugega. Po analizi S&P Global Market Intelligence prav položaj družbe v vrednostni verigi UI pomembno vpliva na to, kdaj denar doseže delničarje in v kakšni obliki – kot dividende ali odkupi lastnih delnic.

Denar gre od hiperskalerjev k proizvajalcem čipov

Na začetku verige so hiperskalerji, torej tehnološki velikani, ki gradijo podatkovne centre – Microsoft, Alphabet, Amazon in Meta. Njihove kapitalske naložbe so v zadnjih 12 mesecih dosegle okoli 587 milijard dolarjev, kar je 2,6-krat več kot v poslovnem letu 2024, skupni prosti denarni tok pa se je zmanjšal za skoraj polovico, z 258 na 135 milijard dolarjev. Prilagodili so se predvsem odkupi lastnih delnic, ki so se skrčili s 124 na manj kot devet milijard, medtem ko so dividende zrasle s 40 na 49 milijard. Odkupi so praviloma prožnejši od dividend, ki jih podjetja težje znižujejo. Vendar se umirja tudi rast dividend – zadnje Microsoftovo zvišanje je bilo najmanjše od poslovnega leta 2018, Meta pa je od leta 2025 ni zvišala. S&P Global ocenjuje, da se bo rast dividend hiperskalerjev do poslovnega leta 2028 upočasnila na okoli sedem odstotkov na leto, s 17,3 odstotka v obdobju 2022–2025.

Pri ameriških polprevodniških družbah se je prosti denarni tok več kot potrojil, na približno 271 milijard dolarjev, naložbe pa so znašale le 51 milijard dolarjev. Foto Florence Lo/Reuters

Pri ameriških polprevodniških družbah se je prosti denarni tok medtem več kot potrojil, na okoli 271 milijard dolarjev, naložbe pa so znašale le 51 milijard. Nvidia je letos dividendo z nizke osnove močno zvišala in program odkupa lastnih delnic razširila za 150 milijard dolarjev. Analitiki S&P Global zato pričakujejo, da bodo dividende polprevodniških družb rasle po okoli 31 odstotkov na leto in že v poslovnem letu 2027 presegle dividende hiperskalerjev. Tehnološki sektor letos prispeva šest od 20 največjih plačnikov dividend na svetu, prej le dva ali tri. S tem se je izenačil s finančnim sektorjem in prvič po letu 2022 prehitel energetiko.

V Aziji se denar hkrati ustvarja in znova vlaga, vendar ga je dovolj za širitev zmogljivosti in višja izplačila. TSMC je naložbeni proračun za letos zvišal na 60 do 64 milijard dolarjev, hkrati pa postopno zvišuje redne dividende. Korejska velikana SK Hynix in Samsung izplačila vežeta na delež prostega denarnega toka. SK Hynix je avgusta odobril odkup lastnih delnic v višini okoli 30 milijard dolarjev, največji v zgodovini Južne Koreje, Samsung pa za letos načrtuje skupna izplačila v višini okoli 68 do 83 milijard dolarjev, približno petkratnik prejšnjega rekorda. Ker so ta izplačila vezana na formulo, bodo nihala s ciklom pomnilniških čipov: višja izplačila danes pomenijo tudi večjo negotovost pozneje.

V Evropi izstopa ASML, edini dobavitelj naprav za ekstremno ultravijolično litografijo (EUV), nujnih za najnaprednejše čipe. Družba je v tretjem četrtletju ustvarila rekordnih 11,7 milijarde evrov prihodkov, njena knjiga naročil pa je polna, saj povpraševanje po navedbah uprave presega načrtovano ponudbo za leti 2027 in 2028. Visoka predvidljivost poslovanja družbi omogoča, da ob širitvi zmogljivosti izvaja tudi program odkupa lastnih delnic v višini 12 milijard evrov.

Kaj to pomeni za dividendne vlagatelje?

Denar, ki danes doseže delničarje proizvajalcev čipov, v pomembnem delu izvira iz kapitalskih naložb hiperskalerjev. Če bo povpraševanje po UI vztrajalo, lahko pričakujemo, da se bodo tehnološki velikani k večjim izplačilom najprej vračali z odkupi lastnih delnic, šele nato s hitrejšo rastjo dividend. Če pa se bo poraba upočasnila, bi se lahko najprej prilagodila bolj spremenljiva izplačila korejskih družb, medtem ko imata TSMC in ASML pri rednih dividendah več manevrskega prostora. Prihodnja izplačila bodo v vseh primerih odvisna od poslovnih rezultatov, investicijskih potreb in razmer v panogi.