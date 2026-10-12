Dražbi dveh stanovanj v Ljubljani: do kam so kupci dvignili ceno

Kvadratni meter najmanj 20 let starega dva- do štirisobnega stanovanja v Ljubljani (oglasi stari največ mesec dni), prodajalci oglašujejo v povprečju za 5630 evrov. Koliko so pripravljeni plačati kupci? Spremljali smo javni dražbi stanovanj na ljubljanskih Prulah in v Šiški, svoje ugotovitve je predstavila tudi poznavalka nepremičninskega trga Ajda Kaluža, direktorica Arvia. Prodaje nepremičnin prek sistema javnih dražb poznamo že dolgo, v zadnjih letih pogosto potekajo po spletu. To je omogočilo draženje od koderkoli, večja konkurenca pa privede do doseganja bolj poštene vrednosti. Nekateri zato menijo, da so zlati časi nakupov na dražbah, ko je bilo mogoče kupovati s precejšnjim popustom, minili. Pa so res? Spremljali smo javni dražbi, na katerih je bilo prijavljenih več ...