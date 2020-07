Kako v podjetjih načrtovati novo prihodnost

preoblikovanje organizacijske kulture in prilagajanje novim razmeram

dvig ravni omrežne varnosti z uvedbo novih varnostnih rešitev

vpeljava tehnoloških rešitev za sodelovanje

Stvari nikoli več ne bodo enake

Prihodnost je tu

Edinstvena strojna in programska rešitev za sodelovanje

Organizacije, ekipe in posamezniki so se morali čez noč prilagoditi novemu načinu dela. Od sredine marca 2020 je bilo več kot 90 % delovno aktivnega prebivalstva sveta prisiljenega delati od doma, medtem ko je po podatkih raziskave State of Global Workforce v letu 2019 le 20 % zaposlenih delalo na daljavo. Trenutno je ključno vprašanje, kako bo videti prihodnost dela.Po več kot dveh mesecih dela od doma številne analize kažejo, da soDelo na daljavo je bolj zahtevno kot pisarniško delo v smislu timskega dela in varnosti. Pomanjkanje medsebojnih interakcij in nelagodje pri različnih oblikah elektronske komunikacije lahko ovira delovanje delovnih skupin in poslovnih procesov. Po drugi strani se je pokazalo, da so pravilno izvedene rešitve za sodelovanje ključnega pomena za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti novega načina dela. To so predvsem rešitve za virtualne sestanke, ki vključujejo organizacijo, snemanje in prepisovanje sestankov, pa tudi rešitve za skupinsko sodelovanje, ki vsem članom skupine ponujajo vpogled v projekt in jih ohranjajo povezane.To je sklep raziskave , ki jo je izvedlo podjetje Freeform Dynamics na podlagi intervjujev z več kot 1500 vodji s področja informacijske tehnologije. Za nadaljevanje poslovanja je treba zaposlenim zagotoviti tehnološke rešitve, ki jim bodo omogočale interaktivno delo tudi z oddaljenih lokacij.Delo in sodelovanje na daljavo sta le začetek dolgoročnih trendov, ki bodo oblikovali prihodnost poslovanja. Narava dela se spreminja in zaposleni si želijo več prožnosti – povezovanje uporabniške in timske izkušnje, kjer koli že so, v pisarni ali doma. Skupaj s sodelovanjem postaja omrežna varnost v virtualnem poslovanju eden najpomembnejših elementov, poleg tega so pričakovanja uporabnikov vse večja.Čeprav so podjetja začela znova odpirati svoje pisarne, je nov način dela prinesel številne koristi: večjo produktivnost zaposlenih, optimizacijo stroškov, poslovno agilnost in prilagodljivost, ki zaposlenim ustreza bolj kot običajno strogo odmerjeni delovnik. Kar 87 % zaposlenih meni, da so med delom od doma in med komuniciranjem po spletu bolj povezani s sodelavci ter da so bolj vključeni v procese in kulturo podjetja. 54 % zaposlenih želi nadaljevati delo od doma, 75 % pa jih želi občasno delati v pisarni in občasno od doma.Nove razmere zahtevajo prilagoditev vseh podjetij, ne glede na njihovo velikost. Čeprav pozitivnih koristi ne moremo pripisati neposredno ali izključno sodobnim razmeram dela na daljavo, ni treba veliko, da so virtualne agilne delovne skupine in rešitve za sodelovanje bistveno pripomogle k boljšim rezultatom, komunikaciji in produktivnosti. Ker svoj um usmerjamo v čas po pandemiji, tudi ni treba veliko domišljije, da bi ugotovili, kako varne in učinkovite razmere dela na daljavo lahko pripomorejo k znižanju stroškov nepremičnin in potnih stroškov.Potrebni sta izjemna prilagodljivost in kombinacija primerov dobrih praks novega in tradicionalnega načina dela, medtem ko lahko to preobrazbo in prilagajanje poslovanja močno spodbudijo varne in kakovostne rešitve za sodelovanje, kot je Cisco Webex. Cisco Webex je sodobna platforma za sodelovanje, ki omogoča brezhibno komunikacijo s katere koli lokacije. Webex je vaša povezava s pisarno, sodelavci in strankami. V zadnjih 4 delovnih tednih je zaznal več kot 450 milijonov aktivnih uporabnikov.Prenesite brezplačni Webex in preverite, zakaj je najbolj varna platforma za sodelovanje.