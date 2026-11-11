Kako varni so vaši prihranki pri neobankah N26, Revolut, Trade Republic

Neobanka Revolut ima več kot 80 milijonov strank po celem svetu, samo iz Slovenije jih prihaja več kot 250.000. Stranke pri njih lahko odprejo brezplačen transakcijski račun, z njega plačujejo račune, z enim klikom pa si lahko zagotovijo višjo obrestno mero na vpogledna sredstva kot jo dobijo pri svoji tradicionalni banki, kjer znašajo nič ali pa so zelo blizu ničle. Pri tem se odpira vprašanje, kako varni so prihranki pri njih? Ob Revolutu smo pod drobnogled vzeli še Bunq, N26 in Trade Republic. Neobanke tipično nimajo poslovalnic (kar za komitente lahko predstavlja težavo, ko gre kaj narobe). Sedež imajo v izbranih državah, medtem ko je njihovo delovanje precej globalno. Najbolj popularna neobanka v Sloveniji je Revolut, ki sta ga ustanovila Nik Storonsky in Vlad Yatsenko. Maja ...