Kako združiti prednosti klasične in spletne prodaje

V času, ko ponudniki blaga svojo klasično trgovsko dejavnost dopolnjujejo s spletno prodajo ali iščejo svoj modus operandi v večkanalnem pristopu do kupca, se v izjemno hitro rastoči spletni trgovini dogaja obraten trend: spletne trgovine odpirajo fizične prodajalne. Prva je bila že pred leti največja spletna trgovska platforma Amazon, zdaj pa smo fizično prodajalno največjega slovenskega spletnega trgovca dočakali tudi v Sloveniji. Pravzaprav je to prva taka prodajalna češke skupine, v katere lasti je Mimovrste, Mall Group.

Kombinacija po meri kupca

Trgovina, ki je locirana v BTC, je v pravzaprav prodajno-razstavni prostor (velik okoli tisoč kvadratnih metrov s skoraj še enkrat tolikšnim skladiščem, v katerem je okoli 150.000 izdelkov) in je prvenstveno namenjen predstavitvi prodajnih uspešnic in novosti. Blago si bo tam mogoče ogledati, nekatere izdelke preizkusiti, vse pa tudi na kraju samem kupiti. Trgovina bo še vedno ostala tudi mesto za prevzem po spletu naročenih pošiljk (poleg šestih drugih prevzemnih mest po Sloveniji), tam bo kupec lahko urejal morebitno vračilo ali se dogovarjal za obročno plačilo. Nakup v trgovini pa bo kupec lahko kombiniral s kasnejšo dostavo ali plačilom po povzetju. V trgovini je zaposlenih od 30 do 40 sodelavcev v dveh izmenah.



Kaj je gnalo spletnega trgovca, da je odprl fizično trgovino? »Tako smo se hoteli približati tudi tistim, ki nakupujejo z očmi ter na podlagi izkušnje v trgovini. Omogočiti še bolj pristno fizično izkušnjo z blagovno znamko in okrepiti odnos tako do spletnega nakupovanja kot do znamke Mimovrste,« so povedali pred uradnim odprtjem.

Sledi Amazonu

Poteza podjetja Mimovrste v svetu ni novost. Ledino je že pred petimi leti zaoral spletni velikan Amazon s prodajo knjig. Mimovrste, ki sledi njegovemu zgledu, je ena prvih večjih spletnih trgovin v Sloveniji. Ustanovljena je bila pred 19 leti, danes ima 17 oddelkov z več kot 127.000 artikli in več kot 300 sodelavci. Vsak mesec obdela in dobavi več kot 70.000 naročil.



Leta 2016 je Mimovrste prešel v roke vodilnega spletnega trgovca v regiji, Mall Groupa, poleg slovenskega pa zdaj prek spletne trgovine mall.hr pokriva še hrvaški trg. Češki lastnik ima ambiciozen cilj, namreč 30-odstotno rast prodaje. Kot je ob odprtju trgovine povedala Jitka Dvořáková, regionalna direktorica Mall Groupa za jugovzhodno regijo, bo tudi prihodnost spletnega nakupovanja služila potrebam in željam strank. Glavna vodila bodo preprosto in udobno nakupovanje ter široka ponudba izdelkov, večkanalnost, izboljšanje logistike, finančnih storitev in pomoči uporabnikom. Vse pa bo podprto z najnovejšimi tehnologijami in upravljanjem s podatki.



Mall Group se pripravlja na odprtje še treh fizičnih prodajaln, in sicer v Bratislavi, Pragi in Zagrebu. In zakaj so prvo odprli prav v Sloveniji? Dvořáková: »Prvi razlog je, da je Mimovrste na tem trgu vodilni in s te pozicije je laže začeti nekaj novega, drugi pa je razmerje med spletno in klasično prodajo; v Sloveniji v tem pogledu vidimo še kar nekaj manevrskega prostora za rast.«