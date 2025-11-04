Kakovost delavskega nadzorništva se izboljšuje

V nadaljevanju preberite:

Slovenija sodi med države, v katerih so delavci po zakonu lahko soudeleženi pri upravljanju družbe. To pomeni, da sedijo tudi v nadzornih svetih in ponekod tudi v upravah podjetij. Nedavna anketa Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) je pokazala, da so se standardi po sprejetju priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju izboljšali, da pa so zaposleni na teh funkcijah še vedno razpeti med družbo in pričakovanji sveta delavcev.