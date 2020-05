Kakovost in prevzemi so iz CAT naredili vodilno znamko

V preteklem stoletju je Caterpillar sestavil portfelj izdelkov in postal največji proizvajalec gradbene in rudarske opreme na svetu. Razvil je tudi najprepoznavnejšo blagovno znamko na področju težke opreme. V večini segmentov, v katerih poslujejo, vlada hud konkurenčni boj.Njihov optimalni produktni dizajn jih uvršča daleč pred konkurenco. So tudi najbolje upravljano podjetje na trgu težke opreme. Še posebno pomembna je njihova usmerjenost v stroške kapitala. Njihove velike konkurenčne prednosti potrjuje prilagojen donos na investiran kapital (v zadnjih treh letih povprečno nad 21 odstotkov, ki je pri konkurentih okoli ...