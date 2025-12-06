Kakšen je pravzaprav izvoz Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Bralci, ki pozorneje spremljajo gospodarska gibanja, so mogoče opazili nekatere nenavadne komentarje visokih državnih uradnikov o mednarodni menjavi Slovenije. Najbolj izstopajo izjave, da je postala Švica največji partner Slovenije v mednarodni trgovini. Ali da imamo s Kitajsko skoraj sedem milijard evrov negativne trgovinske bilance.

Te podatke sicer res potrjuje tudi Statistični urad Slovenije (Surs) o blagovni menjavi v lanskem letu, kot je prikazano v zadnjih dveh kolonah na priloženi tabeli. Po teh podatkih v Švico izvozimo skoraj trikrat več blaga kot v Nemčijo, tudi uvoz iz Kitajske ali Indije je skoraj enak nemškemu ter presega italijanskega in avstrijskega.

A pri tem je treba upoštevati določeno omejitev, ki jo Surs sicer na kratko omenja, brez večjega poudarka ali pojasnil.