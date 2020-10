Kakšna bo prihodnost? Znanstvena fantastika se že uresničuje

Raziskave ugotavljajo, da bi večina od nas kaj spremenila na sebi, če bi lahko. Toda mnogi se bojijo, da bi bile človeške nadgradnje rezervirane le za bogate – in da bi naša telesa lahko postala celo tarča kiberkriminalcev.Že odkar pomnimo (in raziskujemo), poskuša človeštvo »izboljšati« telesa, ki smo jih dobili ob rojstvu. Radi bi šli dlje, hitreje in više, kot dopuščajo naše naravne sposobnosti. Od lokov in puščic za izboljšanje lova, očal, ki vračajo sposobnost vida, do srčnih spodbujevalnikov, ki nas ohranjajo pri življenju – ljudje smo našli načine, kako uporabiti tehnologijo za izboljšanje sebe. ...