Kakšna je digitalna zrelost vašega podjetja?

Ljubljana – Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS) poziva slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja v vzhodni in zahodni kohezijski regiji k pridobitvi ocene digitalne zrelosti podjetja. Rok za prijavo za pridobitev ocene stanja stopnje digitalizacije podjetja s svetovanjem je odprt do najkasnejeSamodejno izdelavo ocene stanja stopnje digitalizacije podjetja omogoča posebno spletno orodje. Naložbo, katere cilj je vključitev vsaj 200 mikro, malih ali srednje velikih podjetij, ki bodo poleg rezultatov prejela še priporočila, kako lahko stopnjo digitalizacije še izboljšajo, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Slovenski industriji se bo na ta način omogočila izgradnja digitalnih kompetenc, inovacijskih modelov in procesov, ki dvigujejo konkurenčne prednosti. Kot navajajo v DIHS, poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja zajema vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporočila, s katerimi podjetje pridobi ključne usmeritve, kako lahko specifično področje digitalizacije učinkovito izboljša. Obenem podjetju pomagajo pri prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in področij, kjer ima največ možnosti za napredovanje.V oceni je zapisana tudi usmeritev za postavitev digitalne strategije podjetja z vključevanjem ključnih področij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in posledično povečanju dodane vrednosti. Ocena naj bi podjetjem pomagala tudi pri vzpostavitvi poslovnega oziroma proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje ključnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj učinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir, kot je na primer koronakriza, in ki ločuje vrhunska podjetja od povprečnih.