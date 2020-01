Kakšna je vloga nevladnih organizacij

V Sloveniji deluje skoraj 28 tisoč nepridobitnih nevladnih organizacij, med katerimi je več kot 24 tisoč društev in več kot 3500 zasebnih zavodov. Prav po zaslugi tovrstnega združevanja je Slovenija bolj socialna država in družbeno bistveno bolj enotna, kot kaže močna polarizacija politike. Dokler ta združenja zastopajo interese sodelujočih posameznikov, prispevajo k izboljšanju družbenega (in družabnega) življenja. Toda vse pogosteje različne oblike združenj in nevladnih organizacij delujejo s ciljem oblikovanja javnega mnenja, so politično aktivne ali aktivne na gospodarskem področju.Moč in vpliv nevladnih organizacij ...