Kakšne bodo cene elektrike v novem letu

V prihajajočem letu bodo gospodinjstva plačevala regulirano ceno elektrike za 90 odstotkov porabe, medtem ko bodo za preostalo desetino plačevala tržno ceno. Nekateri dobavitelji so nove cenike že objavili, tržna cena pa bo od regulirane višja od 54 do 64 odstotkov za enotno tarifo.

Konec leta se bo iztekla regulacija najvišje dovoljene cene elektrike za gospodinjstva, male poslovne odjemalce, zaščitene odjemalce, javne zavode ter mala in srednje velika podjetja. Vlada se je odločila za podaljšanje regulacije cen za gospodinjstva. Vendar bo po novem reguliranih 90 odstotkov porabe gospodinjstev, ki pa bodo za preostalo desetino plačevala električno energijo po tržni ceni, ki jo bo določil dobavitelj. S tem želijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo spodbuditi učinkovitejšo rabo, a hkrati preprečiti previsoke dvige cen na položnicah ter prispevati k zmanjševanju inflacije. Nekateri dobavitelji tako že objavljajo cenike, po katerih bodo prebivalcem zaračunali desetino porabe.

Regulirana cena za 90 odstotkov porabe ostaja enaka kot letos, in sicer 82 evrov na megavatno uro (MWh) brez davka na dodano vrednost (DDV) za manjšo tarifo in 118 evrov na MWh brez DDV za večjo tarifo oziroma 98 evrov na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Kakšne bodo cene za desetino porabe?

Pri zaračunavanju za deset odstotkov porabe pa torej dobavitelji ne bodo omejeni. Slovenska tiskovna agencija STA je zbrala cene za ta del porabe.

Pri družbi Gen-I, ta je objavila cenik, ki bo veljal od 1. januarja do preklica, bodo cene 144,90 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 162,90 evra na MWh brez DDV za višjo tarifo ter 153,90 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Pri družbi Gen-I, ta je objavila cenik, ki bo veljal od 1. januarja do preklica, bodo cene 144,90 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 162,90 evra na MWh brez DDV za višjo tarifo ter 153,90 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Novi cenik pri Gen-I bo nadomestil redni cenik za gospodinjske odjemalce in cenik za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, konec leta pa se bodo iztekle tudi cene tarif z akcijskega cenika Sonce za toplotne črpalke, so navedli v obvestilu.

Pri družbi Elektro energija, ki je v stoodstotni lasti Gen-I, bodo cene 147,99 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 169,99 evra na MWh brez DDV za večjo tarifo ter 158,99 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Pri družbi Energetika Ljubljana, ki je del Javnega holdinga Ljubljana, bodo cene 146,89 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 163,89 evra na MWh brez DDV za večjo tarifo ter 155,89 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Pri družbi ECE, ki je v večinski lasti HSE, bodo cene 138,49 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 184,49 evra na MWh brez DDV za višjo tarifo ter 164,49 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Vlada je sicer od novembra letos do konca prihodnjega leta gospodinjstva oprostila plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Povprečni odjemalec bo s tem prihranil 76 evrov na leto.

Gospodarstvo v skrbeh

Zamejitev cene v prihajajočem letu bo veljala le za gospodinjstva, ne pa tudi za gospodarstvo. Na Obrtno podjetniški zbornici (OZS) si zato prizadevajo, da bi regulacijo podaljšali tudi za sto tisoč malih poslovnih odjemalcev, da ti ne bi bili prepuščeni ceniku distributerja, je prejšnji teden za Delo dejal predsednik OZS Blaž Cvar.