FOTO:Kakšne bodo družbeno-ekonomske spremembe po koronakrizi

Po krizah in odmevnih dogodkih nastanejo spremembe na ravni vsakdanjih opravil, ki se kažejo tudi na ravni celotne družbe. Trg dela se je strukturno spremenil po finančnem zlomu leta 2008, prav tako ni bila nikoli več enaka vožnja z letalom po terorističnem napadu 11. septembra. Zdi se, da se utegnejo po epidemiji koronavirusa spremeniti razmerja med ljudmi. Bo odnos do sočloveka postal pomembnejši in kakšen bo odnos do kapitala?Spremembe je pričakovati na ravni gospodarstva, zdravstva, morda tudi medosebnih odnosov. Predvidoma bodo večplastne, v ospredju pa bosta zagotovo digitalizacija in (vsaj začasen) odmik od ...