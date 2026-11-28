Pred dnevi so bili sprejeti proračunski dokumenti za naslednje leto ter tudi za leto 2028. Slednji sicer niso kaka obveza države, temveč samo nakazujejo smer razmišljanja vlade glede javnih financ; kasneje se praviloma spremenijo glede na aktualne razmere. Sprejeti proračun je približno enak kot predlogi, poslani v parlament. Njihova osnovna usmeritev je ohranjanje proračunskega primanjkljaja pod 3 odstotki BDP, konkretno 2,9 odstotka v naslednjem letu, leta 2028 pa naj bi se znižal na okoli 2 odstotka BDP. Tudi nova vlada torej kot zgornjo mejo primanjkljaja določa na maastrichtski meji 3 odstotkov BDP, kar je za Slovenijo dokaj nujno. Ker smo majhna država, so naše javne finance bolj občutljive in si ne moremo oziroma ne smemo dovoliti višjih primanjkljajev, kakor je na primer dopuščeno ...