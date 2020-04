Kakšni so predlogi za drugi zakon zaradi epidemije

Ljubljana – Med predlogi za drugi zakonski paket za blažitev posledic epidemije so krediti, jamstva in odkupi terjatev. Turizmu bi bilo mogoče pomagati s podaljšanjem veljavnosti prvega zakona in uvedbo vrednotnic za organizatorje potovanj. Med predlogi so sklad za reševanje solventnosti, odlog za plačila lizinga, davčne olajšave za investicije, možnost skrajšanja delovnega časa, spodbujanje vlaganj prebivalcev v obveznice …Delovne skupine, ki jih je vlada ustanovila za pripravo ukrepov za drugi zakonski paket, so vladi morale posredovati predloge. Del teh smo pridobili, a se bodo ti gotovo še dopolnjevali in spreminjali, ...