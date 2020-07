Kakšno je polletje borznih družb

Na današnji skupščini Krke bo predsednik uprave Jože Colarič delničarjem verjetno že razkril prve podatke polletnega poslovanja. To bo tudi prvi vpogled v polletno poslovanje slovenskih borznih družb, ki pa seveda ne bo pokazal prave slike razmer v družbah Ljubljanske borze in v Sloveniji v času epidemije.Od delnic, ki sestavljajo indeks ljubljanske borze Sbitop, so se letos podražile le delnice Krke in KD Group. Med delnicami, ki ne sestavljajo indeksa, pa velja omeniti še rast Salusovih. Sbitop je sicer slabih osem odstotkov niže kot na začetku leta. To je, prav po zaslugi Krke, nekoliko bolje od evropskega povprečja. Indeks ...