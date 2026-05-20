Kalifornija se spopada z izzivi časa

Kalifornijski okvir razvoja umetne inteligence je še vedno pomanjkljiv pri zaščiti zaposlenih.

Kalifornija ni le največje gospodarstvo med ameriškimi zveznimi državami, ampak tudi najpomembnejši laboratorij demokratičnega vladanja in razvoja tržnega kapitalizma. Kar poskusi Kalifornija, sčasoma prouči tudi preostali del države. A ker je zvezna vlada v mandatu Donalda Trumpa nefunkcionalna, je »kalifornijski kapitalizem« pred velikim preizkusom. Da bi se odzval na razmere, mora urediti tri stvari: določiti pogoje za upravljanje umetne inteligence, preden se zvezna vlada popolnoma umakne s tega področja in poskuša posameznim državam prepovedati, da bi same urejale razvoj umetne inteligence; braniti inovativno gospodarstvo, ki omogoča vse drugo; in se upreti politični skušnjavi, da bi Kalifornija uvedla davek na premoženje za milijarderje. Takšen davek so predlagale Mednarodna zveza ...