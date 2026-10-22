Kam s prihranki za prihodnost?

Denar na transakcijskem računu je priročen za vsakodnevne potrebe in nepredvidene izdatke. Ko imamo prihranke, ki jih ne bomo potrebovali v bližnji prihodnosti, pa se lahko pojavi vprašanje, ali bi jih bilo smiselno upravljati drugače. Višja inflacija, ki smo ji priča zadnja leta, načenja realno vrednost denarja in z njo našo kupno moč. Zato je pri dolgoročnem načrtovanju osebnih financ vredno razmisliti tudi o možnostih investiranja.

Pri tem ni nujno, da se posameznik na finančne trge poda sam in tam trguje z različnimi vrednostnimi papirji. Na trgu so namreč na voljo različne naložbene rešitve, pri katerih premoženje upravljajo izkušeni strokovnjaki. Med njimi so vzajemni skladi onemarkets, ki jih UniCredit Bank ponuja svojim strankam in združujejo strokovno znanje skupine UniCredit z izkušnjami izbranih mednarodnih družb za upravljanje premoženja.

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Dostop do znanja priznanih svetovnih upravljavcev

Finančni trgi ponujajo številne priložnosti, vendar je izbira ustrezne naložbene strategije lahko zahtevna. Različni trgi, gospodarske razmere in gibanja vrednosti naložb zahtevajo znanje, spremljanje dogajanja in razumevanje tveganj. Zato se vlagatelji pogosto odločajo za sklade, pri katerih naložbe upravljajo profesionalni upravljavci.

Pomembna značilnost ponudbe onemarkets je sodelovanje s priznanimi mednarodnimi družbami za upravljanje premoženja, med katerimi so BlackRock, Fidelity International, J. P. Morgan Asset Management, PIMCO, Rockefeller Asset Management, Allianz in Amundi. Vsaka ima svoje naložbene pristope, specializacije in izkušnje na finančnih trgih.

Ponudba vključuje delniške, obvezniške in mešane sklade. Nekateri se osredotočajo na globalne delniške trge, drugi na posamezne regije ali naložbene teme, tretji pa združujejo različne vrste naložb. Tako lahko vlagatelji spoznajo več možnosti in jih primerjajo glede na svoje finančne cilje, časovni horizont in pripravljenost sprejemati tveganje.

Strokovno upravljanje in razpršitev naložb sta pomembna elementa dolgoročnega upravljanja premoženja, vendar ne odpravljata tveganj. Vrednost naložb se spreminja glede na razmere na trgih, zato je pomembno razumeti njihove možnosti in tudi omejitve.

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Pet skladov, pet različnih naložbenih usmeritev V ponudbi onemarkets so na voljo različni skladi, ki se razlikujejo po geografskem območju, vrsti naložb in pristopu k upravljanju portfelja. Med njimi so tudi spodnji skladi, ki jih predstavljamo z namenom lažjega razumevanja razlik med skladi. Seveda pa to še zdaleč niso edini skladi, ki jih lahko najdemo v onemarkets ponudbi. BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund: pogled čez meje posameznih trgov

Ta delniški sklad je usmerjen na globalne trge. Po naložbeni politiki mora biti najmanj 70 odstotkov njegovih čistih sredstev vloženih v lastniške vrednostne papirje. Upravitelj išče tudi podcenjene vrednostne papirje, naložbeni pristop pa omogoča prilagajanje razporeditve sredstev različnim tržnim razmeram.

Sklad lahko vlaga v podjetja na razvitih trgih in trgih v razvoju, tudi v manjša podjetja in podjetja v zgodnejših fazah rasti. Zaradi pretežno delniške usmeritve je pomembno upoštevati možnost večjih nihanj vrednosti naložbe. Sklad je namenjen vlagateljem, ki razumejo tveganja delniških trgov in razmišljajo srednje- do dolgoročno. Fidelity European Heritage Equity Fund: v ospredju evropska podjetja

Sklad Fidelity European Heritage Equity Fund se osredotoča predvsem na delnice evropskih podjetij. Njegov naložbeni cilj je dolgoročna kapitalska rast, pri izbiri podjetij pa upravljavec posebno pozornost namenja tistim, pri katerih so vodstvene ekipe z lastništvom podjetja povezane z delničarji. Med takšna podjetja sodijo tudi družinska podjetja in podjetja, ki so jih prevzeli podjetniki ali konzorciji.

Najmanj 70 odstotkov sredstev sklada je po naložbeni politiki namenjenih delnicam evropskih podjetij. Strategija vključuje tudi merila, povezana z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi vidiki poslovanja (ESG). Takšna usmeritev je zanimiva za vlagatelje, ki želijo izpostavljenost evropskemu gospodarstvu, vendar morajo pri odločitvi upoštevati tudi tveganja delniških trgov in koncentracijo naložb v določeni regiji. Amundi Climate Focus Equity Fund: naložbe v okolju prijazne družbe

Ta sklad povezuje delniško investiranje z okoljskimi značilnostmi naložb. V glavnem vlaga v razpršen portfelj delnic podjetij z vsega sveta, ki po naložbeni politiki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Najmanj 51 odstotkov čistih sredstev mora biti ves čas vloženih v delnice in z njimi povezane instrumente.

Pri izbiri naložb sklad upošteva tudi okoljske, družbene in upravljavske dejavnike. Cilj je med drugim uskladiti ogljično intenzivnost portfelja z indeksom MSCI World Climate Paris Aligned Index. Gre torej za primer tematsko usmerjene naložbene strategije, pri kateri je poleg običajnih tržnih tveganj pomembno razumeti tudi način izbire naložb in merila, povezana s trajnostnostjo. PIMCO Global Short Term Bond Fund: obveznice s kratko- do srednjeročno usmeritvijo

Obvezniški skladi se od delniških razlikujejo po tem, da vlagajo predvsem v dolžniške vrednostne papirje. PIMCO Global Short Term Bond Fund je usmerjen na svetovne trge obveznic, zlasti v instrumente naložbenega razreda, med katerimi so državne, z državo povezane in podjetniške obveznice.

Naložbeni cilj sklada je doseči čim večji skupni donos ob prizadevanju za ohranjanje kapitala. Povprečno trajanje njegovega portfelja je običajno od nič do pet let. Pri takšni naložbi je treba upoštevati predvsem obrestno in kreditno tveganje, pa tudi morebitna valutna nihanja. Obvezniška usmeritev sama po sebi ne pomeni, da vrednost naložbe ne more pasti. Generali Multi-Asset Conservative Fund: kombinacija različnih vrst naložb Mešani skladi združujejo več naložbenih razredov. Generali Multi-Asset Conservative Fund uporablja konservativno strategijo, ki vključuje aktivno razporejanje sredstev in upravljanje tveganj. Naložbe so usmerjene predvsem v globalne delniške trge, obveznice in denarne trge, sklad pa lahko vključuje tudi druge naložbene segmente.

Po naložbeni politiki lahko delež lastniških vrednostnih papirjev znaša od nič do 30 odstotkov, preostanek pa je namenjen obveznicam. Sklad si prizadeva za dolgoročno rast kapitala in je zasnovan za vlagatelje s srednjeročnim naložbenim obdobjem.

Tudi pri mešani strategiji obstaja možnost izgube. Izraz »conservative« v imenu sklada opisuje njegov naložbeni pristop, ne pomeni pa jamstva za ohranitev vloženega denarja. Predstavljeni skladi so primeri različnih naložbenih strategij v ponudbi onemarkets. Njihovi opisi ne pomenijo priporočila za nakup. Podrobnosti o naložbenih politikah, tveganjih, stroških in priporočenem obdobju imetništva so na voljo v prospektih in dokumentih s ključnimi informacijami za vlagatelje (KID).

Najprej cilji, nato izbira naložbe

Preden se odločimo za investiranje, je smiselno razmisliti, kaj želimo z denarjem doseči. Nekdo si želi postopoma ustvariti finančno rezervo za prihodnost, drugi načrtuje večji nakup čez desetletje, tretji pa želi razpršiti premoženje, ki ga je do zdaj hranil predvsem na bančnem računu ali v depozitih.

Pomembno je tudi, kdaj bomo sredstva potrebovali. Denar, ki ga bomo morda kmalu porabili za prenovo doma ali druge večje izdatke, ima drugačen namen kot sredstva, ki jih želimo dolgoročno nameniti ustvarjanju premoženja. Pri izbiri sklada je treba upoštevati še pripravljenost sprejemati nihanja vrednosti, stroške in priporočeno obdobje lastništva.

Prav zato je smiselno pred odločitvijo primerjati več možnosti. Strokovnjaki UniCredit Bank lahko pomagajo pojasniti značilnosti posameznih skladov in vlagatelju predstavijo informacije, ki so pomembne pri izbiri naložbene strategije. Končna odločitev mora temeljiti na posameznikovih finančnih okoliščinah in razumevanju tveganj.



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Razpršitev kot del dolgoročnega načrta

Pri upravljanju prihrankov je pomembno tudi, kako so naložbe razporejene. Če je premoženje vezano le na eno vrsto naložbe, en trg ali omejeno število podjetij, je lahko bolj izpostavljeno posameznim dogodkom in spremembam na trgu.

Razpršitev omogoča porazdelitev premoženja med različne naložbe. Kako je ta porazdelitev videti v praksi, je odvisno od izbrane strategije in značilnosti sklada. Nekateri skladi vlagajo globalno, drugi se osredotočajo na posamezne regije, obveznice ali določene naložbene teme. Mešani skladi lahko združujejo več naložbenih razredov.

Razpršitev lahko pomaga pri upravljanju tveganj, vendar jih ne odpravi v celoti in ne zagotavlja pozitivnega donosa. Za vlagatelja je zato pomembno, da razume sestavo svojega portfelja in ga občasno preveri glede na spremenjene finančne cilje.

Posebna ponudba za nove in obstoječe stranke

UniCredit Bank je pripravila tudi posebno ponudbo, ki lahko zniža začetne stroške investiranja. Do vključno 15. novembra 2026 oziroma do preklica lahko nove in obstoječe stranke ob odprtju ali imetju transakcijskega računa z bančnim paketom Sproščeni, Aktivni ali Brezmejni izkoristijo 50-odstotni popust pri vstopnih stroških za enkratna vplačila v vzajemne sklade iz ponudbe banke.

Minimalni znesek posameznega enkratnega vplačila znaša 500 evrov. Popust velja za vplačila, izvedena v času trajanja akcije, število vplačil, za katera se obračuna, pa ni omejeno. Ponudba se ne sešteva z drugimi akcijami, ugodnostmi ali posebnimi ponudbami. Za nove stranke veljajo tudi pogoji glede sklenitve računa in pristopa k vlaganju, zato je pred odločitvijo smiselno preveriti vse podrobnosti.

Več informacij o pogojih in ponudbi je na voljo na spletni strani UniCredit Bank.

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Premišljena odločitev za prihodnost

Upravljanje prihrankov je dolgoročen proces, pri katerem ni univerzalne rešitve za vse. Pomembno je, da poznamo svoje cilje, razumemo tveganja in izberemo pristop, ki ustreza našim finančnim okoliščinam.

Vzajemni skladi onemarkets strankam UniCredit Bank omogočajo dostop do različnih naložbenih strategij in strokovnega znanja priznanih svetovnih upravljavcev premoženja. Če razmišljate o dolgoročnem plemenitenju prihrankov ali razpršitvi obstoječih naložb, je prvi korak lahko pogovor s strokovnjakom in pregled razpoložljivih možnosti.

Več informacij o skladih onemarkets, njihovih značilnostih in uradno dokumentacijo najdete na spletni strani UniCredit Bank.

TO JE TRŽNO SPOROČILO. Vrednost naložbe in njen donos se lahko glede na razmere na trgu tako povečata kot zmanjšata. Donos oziroma vračilo vloženih sredstev ni zagotovljeno. Pred sprejetjem katere koli končne naložbene odločitve pozorno preberite prospekt onemarkets Fund in dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje (»KID«). Več informacij najdete na tej povezavi.

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