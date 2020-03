Kam s slovenskim mlekom? Koronavirus otežil izvoz mleka v Italijo

V Italiji, žarišču koronavirusa v Evropi, so zaradi preprečitve naglega širjenja koronavirusa uvedli karanteno za celotno državo. Čeprav tovorni promet na območju karantene ni prepovedan, pa razmere že povzročajo težave na področju mlekarsta pri nas, predvsem pri podjetjih, ki mleko tržijo v Italijo. Pomurskim mlekarnam so zavrnili dve cisterni.Preberite tudi: Ljubezen v času koronavirusaKmetijska ministrica Aleksandra Pivec se je v torek sestala s predstavniki agroživilske verige zaradi vplivov koronavirusa v panogi. Ugotovljeno je bilo, tako Pivčeva, da v tem trenutku preskrba s hrano ni motena, težave pa so se začele ...