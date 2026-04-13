Kanarski otoki bi imeli plavajoči jedrski reaktor

Sistem je pod pritiskom in potrebuje konkretno prenovo, mrki so pogosti, je povedal Manuel Fernández Ordóñez na webinarju mednarodne koalicije Climate & Freedom. Varčevanje, kot so ga bili prisiljeni uvesti na Kubi, na Kanarskih otokih ne pride v poštev, rabe fosilnih goriv pa tudi ne bi pospeševali. Rešitev za oskrbo z elektriko in razsoljevanje vode so tako plavajoči jedrski reaktorji.

Januarja letos sta Manuel Fernández Ordóñez in Daniel Fernández iz Centra Petra Huberja na Univerzi Hesperides oblastem Kanarskih otokov in Španije predlagala umestitev enega, pozneje pa verjetno še več plavajočih jedrskih reaktorjev. Kanarski otoki so se namreč znašli v negotovem položaju, saj njihov elektroenergetski sistem deluje »na meji«, s povprečno močjo proizvodnje približno 400 megavatov in največjo porabo, ki dosega približno 550 megavatov.

Na turističnih otokih je čedalje več sončnih elektrarn. FOTO: Santiago Ferrero/Reuters

Kot nujen ukrep se je vlada odločila za najem 125-megavatne ladje na fosilna goriva (razred Shark, upravlja jo Karpowership), ki bo zasidrana v pristanišču Las Palmas. Ta začasna rešitev pokriva ocenjeni primanjkljaj zmogljivosti, vendar ohranja odvisnost od uvoženih fosilnih goriv, povečuje lokalne emisije v gosto poseljenem urbanem območju in dolgoročno ne rešuje strukturnega problema.

400 MW moči imajo elektrarne na Kanarskih otokih, poraba pa dosega 550 megavatov

Zato omenjena strokovnjaka predlagata tehnološko zrelo alternativo: plavajoče jedrske reaktorje – elektrarne, nameščene na zasidranih plovilih, ki zagotavljajo zanesljivo in čisto električno energijo. Ključna referenca za to je ruski projekt Akademik Lomonosov v pristanišču Pevek na Arktiki, opremljen z dvema reaktorjema KLT-40S, ki proizvajata 70 megavatov električne energije in od leta 2020 obratujeta z visoko razpoložljivostjo (faktor izkoriščenosti je višji od 94 odstotkov). Rusija poleg tega razvija drugo generacijo (RITM-200M) z zmogljivostjo približno 100 megavatov, medtem ko Kitajska napreduje s podobnimi zasnovami (ACP100S).

12 % elektrike porabi 300 naprav za razsoljevanje vode

Take naprave imajo več ključnih prednosti v primerjavi z ladjami na fosilna goriva. Imajo primerljivo zmogljivost (od 70 do 100 megavatov na enoto), mogoče jih je razširiti, življenjska doba pa je do 60 let. Jedrski reaktorji imajo poleg tega skoraj ničelne izpuste ogljikovega dioksida in lokalnih onesnaževal, poenostavljena je tudi logistika, saj je treba zamenjati gorivo zgolj vsakih nekaj let, imajo pa stabilne obratovalne stroške, neodvisne od nihanja cen fosilnih goriv.

S turisti se poraba elektrike seveda poveča. FOTO: Carlos Guevara/ Reuters

Hkrati so Kanarski otoki med regijami, ki so najbolj odvisne od razsoljevanja vode. Okoli 300 naprav proizvede več kot 700.000 kubičnih metrov pitne vode na dan, kar predstavlja približno 70 odstotkov pitne vode in več kot polovico povpraševanja. Te naprave porabijo med 10 in 12 odstotkov vse električne energije, proizvedene na otokih. »Vsaka tehnologija, ki zagotavlja stabilno in konkurenčno električno energijo, posredno izboljšuje tudi vodno varnost,« pravita omenjena strokovnjaka.

Urediti bo treba še zakonodajo in dovoljenja, a to ne bi smela biti prevelika ovira. Španski ekonomist Daniel Lacalle je evropske načrte, da bi z obnovljivimi viri in plinom zagotovili stabilnost in odpornost elektroenergetskih sistemov, označil za ekstremno ideologijo. Nemci so vložili več sto milijard evrov v obnovljive vire, ustavili jedrske elektrarne, zdaj pa so bolj odvisni od premoga kot prej. »Potrebujemo vse vire,« je poudaril.

Tudi za gašenje požarov je bolj primerna razsoljena voda. FOTO: Santiago Ferrero/Reuters

Soustanovitelj koalicije Climate & Freedom Rod Richardson je opozoril, da podnebna nevtralnost brez jedrske energije ni mogoča, razen v državah z veliko vode za hidroelektrarne ali veliko geotermične energije. Lacalle pa je dodal, da je tudi v tem primeru mogoča zgolj odrast. Podnebna nevtralnost se namreč ne dotika le elektrike, tu je še promet in drugo. »Ne moremo pa imeti ničelne rasti industrije in ničelne rasti porabe, tako zgolj pošiljamo industrijo drugam,« meni Lacalle. Richardson je dodal, da ni bogate države z nizko porabo energije.