Kar znatno znižanje cen bencina, dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 30. decembra, do vključno ponedeljka 12. januarja, znašale 1,381 evra za liter bencina, 1,407 evra za liter dizelskega goriva in 1,008 evra za liter kurilnega olja. Cene so tako nižje za od štirih do petih centov na liter.

Liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjenih trošarinah cenejši za 5,2 centa, liter dizla pa za 4,2 centa. Za 4,1 centa se bo pocenil liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49934 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,381 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,433 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 69,05 evra. »Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,461 evra na liter,« sporočajo iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo (Mope).

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,43869 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,407 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,449 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 70,35 evra. »Če ne bi regulirali cen dizla, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,489 evra na liter,« dodajajo na Mope.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,17700 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,008 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,049 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.008 evrov (brez prevoza). »Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,112 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1112 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre,« zatrjujejo na Mope.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno uredbo omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene naftnih derivatov bodo tudi v prihodnje izračunavali na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro.