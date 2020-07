Karavanke žrtev Turkov in virusa

Ljubljana – Cengiz, ki je bil izbran na razpisu za gradnjo druge cevi Karavank, zaradi izbruha koronavirusa zamuja pri vmesnih rokih in si pomaga s slovenskimi podizvajalci. Dars, ki bi pogodbo lahko prekinil, meni, da ima izvajalec resen namen dokončati predor. Izdana so bila prva dovoljenja za bivanje delavcev Cengiza, ali bodo morali v karanteno, ni jasno.Dars in turški Cengiz sta 30. januarja podpisala 98,6 milijona evrov vredno pogodbo brez DDV za začetek gradnje druge cevi karavanškega predora. Izvajalec je bil v delo uveden 2. marca, ko je začel teči tudi pogodbeni rok. Delati so po pojasnilu Darsa začeli 6. maja, ko so ...