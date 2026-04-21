Karel Lipnik o borzi: Dividendni donosi upadajo kljub rasti izplačil (VIDEO)

Začetek skupščin delničarjev družb na Ljubljanski borzi napoveduje tudi novo sezono izplačil dividend, ki bodo potekala med junijem in decembrom. Po ocenah analitikov večina ključnih borznih družb letos načrtuje višja izplačila kot lani, vendar bodo vlagatelji kljub temu soočeni z nižjimi dividendnimi donosi, pravi Delov finančni analitik Karel Lipnik. Razlog je predvsem v izraziti rasti cen delnic v zadnjem letu, ki je presegla rast dobičkov podjetij.

Na trgu so razlike med posameznimi podjetji precejšnje. Medtem ko se je delnicam podjetij, kot sta Telekom Slovenije in Sava Re, letos močno povečala vrednost, imajo druge, denimo Cinkarna Celje, skromnejšo rast. Podjetja običajno za dividende namenijo od 30 do 50 odstotkov dobička, izjema pa je Krka, ki izplačuje precej večji delež. Posebna situacija je pri NLB, kjer bi načrtovani prevzem avstrijske banke lahko pomenil letošnje nižje izplačilo dividend.

Na prihodnje poslovanje in posledično dividende bi lahko vplivali tudi zunanji dejavniki, kot so geopolitične napetosti na Bližnjem vzhodu, kar se že kaže na podjetjih, kot sta Petrol in Luka Koper, ocenjuje Lipnik. Hkrati se struktura vlagateljev spreminja zaradi uvedbe individualnih naložbenih računov, ki omogočajo davčno ugodnejše prejemanje dividend. Kljub temu analitiki opozarjajo, da se ob nadaljnji rasti tečajev in padanju donosov povečuje tveganje za večja nihanja na trgu, še posebej ker so slovenske delnice že relativno visoko vrednotene v primerjavi z regijo.