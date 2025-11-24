Katera bo inženirka leta 2025?

V sklopu iniciative Inženirke in inženirji bomo, ki mlade navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost, poteka že osmi izbor Inženirka leta. Namen projekta, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade ter v sodelovanju s številnimi partnerji, je družbena promocija inženirk in ozaveščanje mladih o priložnostih, ki jih obema spoloma prinašajo raznoliki poklici s področij znanosti, tehnologiji, inženirstva in matematike (STEM).

Izbor v ospredje postavlja potencial nominiranih inženirk, da so zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, ki iščejo svojo študijsko in karierno pot.

Kot so ob predstavitvi nominirank za leto 2025 pojasnili organizatorji, izbor, pripravljen na podlagi prispelih prijav, temelji na raznolikosti »glede na področje dela, poklicno usmeritev, izobrazbo, regijo, zaposlovalca, osebno zgodbo in dosedanjo pojavnost.« Tista, ki ima s svojo zgodbo po mnenju skoraj stočlanske komisije največji potencial za navduševanje deklet, bo prejela priznanje. Kot ob tem še poudarjajo organizatorji, pri tem izboru ne gre za tekmovanje, temveč za navdihovanje.

Kdo so nominiranke?

Ajda Zavrtanik Drglin je magistrica matematike in programerka aplikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici (Nuk), kjer skrbi za razvoj in uvajanje umetne inteligence v knjižnične delovne procese. Med drugim vodi projekt prepisa Kosovelovih rokopisov, kjer se dopolnjujeta umetna inteligenca ter človeško znanje.

Barbara Kalšek je diplomirana inženirka gradbeništva, v podjetju Pomgrad zaposlena kot vodja gradbišča. Skrbi, da načrti iz projektantskih map postanejo resničnost. Med projekti, na katere je posebej ponosna, izpostavlja čezmejni viseči most za pešce in kolesarje čez reko Muro, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo.

Eva Pirc je doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v podjetju Dewesoft. Preden se je pridružila industriji, je bila več let raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, svoje raziskovalne izkušnje zdaj prenaša v načrtovanje ter testiranje elektronskih vezij in v razvoj novih tehnoloških rešitev.

Iza Resnik Strozak je kot magistrica varstva narave zaposlena v podjetju MM Količevo, kjer vodi področje kakovosti in okolja. Z ekipo povezuje trajnost, kakovost in inovacije ter skrbi, da so procesi učinkoviti in rešitve prijazne do okolja. Kot študentka je raziskovala okoljske vplive proizvodnje v Čilu in ZDA.

Kaja Jaklin je univerzitetna diplomirana inženirka računalništva in matematike ter doktorica eksperimentalne psihologije. V podjetju Gen-I kot podatkovna inženirka vodi ekipo, ki išče vzorce in povezave v podatkih ter razvija digitalne rešitve za zeleno prihodnost. Kariero je začela v akademskem svetu, nadaljevala v tehnološkem okolju in se preizkusila tudi kot športna vaditeljica.

Dosedanje prejemnice naziva Aktualna inženirka leta 2024 je inženirka mehatronike Rebeka Kropivšek Leskovar, pred tem pa so nazive prejele Ljupka Vrteva, razvojna inženirka za področje ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb ter vodja projekta sončne elektrarne v družbi Petrol, letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika Rosana Kolar, vodja projektov na oddelku za raziskave v podjetju Kolektor Mobility Nataša Kovačević, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab Jasna Hengović, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in raziskovalka ter predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru Aida Kamišalić Latifić, ter razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika Dora Domajnko, ki je bila prva prejemnica naziva.

Manca Krumpačnik je diplomirana inženirka tehnologije polimerov, kot raziskovalka je zaposlena v podjetju Plastika Skaza. Sodeluje pri razvoju novih materialov in uvajanju procesov kompavndiranja (napreden postopek mešanja osnovne plastike z dodatki, da nastane material z želenimi lastnostmi).

Marta Pregl je univerzitetna diplomirana kemičarka in višja ekspertinja procesnih tehnologij v podjetju Lek. Sodelovala je pri uvedbi nove tehnologije pakiranja zdravil v stekleničke, za kar je z ekipo prejela prestižno nagrado CEO Award.

Nuša Bremec je diplomirana inženirka strojništva, zaposlena kot tehnologinja v orodjarni v podjetju Mahle Electric Drives Bovec. V orodjarni skrbi za pripravo tehnologije izdelave orodij za brizganje plastičnih mas. Vzpostavila je tehniški krožek na lokalni osnovni šoli, aktivna je na družbenih omrežjih, kjer razvija mite o tehniških poklicih.

Rebeka Danica Pacek je magistrica inženirka strojništva, konstruktorica naprav v podjetju Iskra PIO. Razvija ultrazvočne pralne naprave za uporabo v industriji in farmaciji. Je edina inženirka v ekipi, ki se ukvarja s 3D-konstruiranjem.

Tadeja Volaušek kot magistrica inženirka kemijske tehnike vodi kemijske in tehnološke projekte v podjetju Nanoten, kjer skrbi za pripravo in čiščenje industrijskih ter hišnih vod. Sodeluje v projektu Pipna, s katerim ozaveščajo ljudi o pomenu kakovostne pitne vode. Poleg inženirstva jo navdušuje podjetništvo, izdelke razvija pod svojo blagovno znamko.