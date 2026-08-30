Katera bo sedla na letošnji prestol inženirke leta?

Do 30. septembra je odprt razpis za inženirko leta 2026. Že devetič zapored se iščejo inženirke iz slovenskih podjetij, organizacij in drugih združenj, ki so lahko najboljši zgled in navdih mladim dekletom, da se bodo lažje odločala tudi za tehniške poklice.

Komisija bo med prijavljenimi izbrala deset kandidatk, ki bodo javnosti prvič predstavljene 18. novembra. Razglasitev najboljše izmed desetih predstavnic devete generacije slovenskih inženirk bo 13. januarja 2027 v Cankarjevem domu.

Navdih za mlade

Nominiranke za Inženirko leta 2025. FOTO: Matej Družnik/Delo

V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihova zgodba in potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Pri izboru, kot navajajo organizatorji, šteje tudi doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote. »Namen je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot.«

Aktualna inženirka leta 2025 Eva Pirc poudarja, da je to, kakšne inženirke in inženirje bomo imeli čez deset let, odvisno od tega, kako jih izobražujemo danes. »Šolski sistem bi jih moral spodbujati k radovednosti in raziskovanju. Mi pa se moramo vprašati, kaj lahko konkretno naredimo, da bo naslednja generacija imela znanje in pogum za spopadanje z izzivi, ki so pred nami,« še poudarja Eva Pirc. Ob prejemu naziva pa je poudarila, da inženirstvo ni le natančnost, ampak je tudi ustvarjalnost, veselje, ko nekaj deluje, in radovednost, ki te žene naprej.

Naj spomnimo, da je inženirko leta 2023 Ljupko Vrtevo, ki je razvojna inženirka na področju ogrevanja, prezračevanja, hlajenja in energetske učinkovitosti stavb, letos mednarodno združenje Society of Women Engineers uvrstilo med dvanajst inženirk izbora Women Engineers You Should Know 2026. Njeno pot je zaznamovala tudi redka imunska pomanjkljivost, zaradi katere bo zdravljenje potrebovala vse življenje.

Z izborom Inženirka leta organizatorji, kot pojasnjujejo, naslavljajo problem nevidnosti inženirk v družbi in gradijo skupnost slovenskih inženirk. Tudi letos lahko posamezniki, inženirke same, podjetja, organizacije in združenja svojo kandidatko za inženirko leta 2026 predlagajo prek obrazca na spletni strani natečaja.

Izbor, ki je nastal na pobudo Siemens Slovenija, je del iniciative Inženirke in inženirji bomo!. Poteka v soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade s sodelujočimi partnerji. Izbor inženirke leta od 2023 poteka tudi na Hrvaškem in v Srbiji.