Katera slovenska podjetja imajo največ dobička

Razvrstitev po prihodkih daje prednost trgovcem. V zadnjih letih je vse več poudarka na ustvarjanju dodane vrednosti. V tej razvrstitvi je z naskokom v vrhu novomeška Krka, ki je lani ustvarila skoraj milijardo evrov dodane vrednosti. Krka zadnja leta kraljuje tudi v razvrstitvah EBITDA in čistega dobička.

Med trojico največjih po dodatni vrednosti je tudi Lek, ki pa že močno zaostaja, saj njegova lani ustvarjena dodana vrednost znaša 377 milijonov evrov. Dodajmo, da v razvrstitvi ni tretjega velikega farmacevta v Sloveniji Novartisa, ker podatki o njegovem poslovanju še niso dostopni v sistemu Ajpes. Družba bi se sicer verjetno uvrstila med deset največjih po številu zaposlenih in ustvarjeni dodani vrednosti.

Med farmacevta se je vrinil upravljavec avtocest Dars, ki je leta 2025 ustvaril dobre pol milijarde evrov dodane vrednosti. Dars je lani dodano vrednost povečal za tri odstotke, pri čemer je rast nekoliko ublažilo podaljšanje veljavnosti letnih vinjet. Del kupnine od letnih vinjet je zato moral prenesti v letošnje prihodke. Vseeno pa bo podaljšanje verjetno bolj vplivalo na letošnje poslovanje Darsa, ker bodo kupci pozneje kupili nove letne vinjete.