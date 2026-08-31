Katera slovenska podjetja imajo največji potencial?

IEDC – Poslovna šola Bled bo pred začetkom današnjega Blejskega strateškega foruma predstavila prvi nacionalni raziskovalni izbor podjetij, ki izkazujejo največji potencial, da postanejo prihodnji nosilci slovenske mednarodne rasti. IEDC – Poslovna šola Bled pred začetkom današnjega Blejskega strateškega foruma organizira Future 500 Forum. Gre za evropsko iniciativo, ki je nastala nastala in se razvija v partnerstvu z Atlantic Council in Blejskim strateškim forumom. Medtem ko BSF odpira razpravo o geopolitičnem položaju Evrope, Future 500 Forum vanjo vnaša njeno gospodarsko-poslovno razsežnost in področje kapitala, rasti podjetij in industrijske konkurenčnosti, so sporočili z IEDC. »Evropa ima veliko uspešnih srednje velikih podjetij, a bistveno manj globalnih zmagovalcev kot ZDA ali ...