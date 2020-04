Katere dejavnosti naj se odprejo

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije predlaga, katere dejavnosti bi lahko znova zagnali.Poudarjamo, da sta varnost in zdravje ljudi na prvem mestu. Ocenjujemo pa, da bi lahko del gospodarstva, sicer v omejenem obsegu, ponovno zagnali že po velikonočnih praznikih. Vse dejavnosti pa bi se morale izvajati v skladu s priporočili vlade in nacionalnega inštituta za javno zdravje, meni predsednik OZS1. Vsa gradbena dela, ki se izvajajo na zunanjosti objektov, to so poleg zunanjih ureditev še fasaderska dela in dela na strehah. Izjema naj velja tudi za objekte s stanovalci, saj je tovrstna dela možno organizirati tako, da ne prihaja do neposrednih stikov med izvajalci del in naročniki oziroma stanovalci.2. Vse avtoservisne (mehanične, električne, kleparske, ličarske, vulkanizerske) delavnice, saj je treba zagotavljati celovito storitev vzdrževanja in popravil vozil, da se zagotovi varnost v prometu.3. Trgovine s tehničnim blagom do določene kvadrature, ob upoštevanju navodil NIJZ.4. OZS predlaga, da se pri gostinskih obratih s prehrano začne z možnostjo priprave obrokov na lokacijah in prevzemom hrane potrošnikov pred lokali (take away), skladno s priporočili NIJZ. Prevzemi hrane bi lahko potekali posamično.5. Predlagajo tudi zagon kozmetične dejavnosti. Storitve pedikure so za določene skupine ljudi, zlasti starejše, nujne (vraščeni nohti, otiščanci). Predlagamo, da se čim prej omogoči odprtje salonov na način, da je v salonu prisotna samo ena stranka.6. Predlagajo tudi postopen začetek dela v frizerskih salonih, skladno s priporočili NIJZ in ustreznimi protokoli. V salonih, kjer imajo več stolov, naj bo zasedena samo polovica stolov, v primeru majhne kvadrature salona pa naj bo prisotna le ena stranka. Obvezna naj bo uporaba zaščitnih mask, tako frizerja kot tudi stranke.7. Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice – parkovno vrtnarstvo je izrazito sezonske narave, delovišča pa so na prostem in brez neposrednega stika s potrošniki.8. Predlagamo tudi odprtje kemičnih čistilnic. S čiščenjem tekstilij se opravlja dezinfekcija tekstilij in zagotavljajo higienski pogoji prebivalstva. Upoštevana pa bi bila priporočila glede števila strank v čistilnici.