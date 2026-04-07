Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Ključna razlika pa nastane pri načinu obračuna proizvedene in porabljene elektrike – prav ta namreč odločilno vpliva na to, kako hitro se investicija povrne.

Zakaj je način obračuna danes pomembnejši kot kdaj prej?

V preteklosti je sistem neto merjenja (»net metering«) omogočal letni obračun – razlika med proizvodnjo in porabo se je obračunala enkrat letno. To je pomenilo, da presežki iz poletnih mesecev pokrijejo zimske primanjkljaje, brez večjih vplivov na mesečne račune.

Nova ureditev pa uvaja mesečni obračun, kar pomeni, da se presežki ne prenašajo več enako učinkovito. Posledično lahko uporabniki kljub lastni proizvodnji plačujejo višje zneske za elektriko. Prav zato je danes izbira pravega modela obračuna ključna.

Kaj določa pogodba o dobavi električne energije?

Pogodba in splošni pogoji natančno določajo:

kako se obračunava energija, ki jo proizvedete,

kako se obračunava energija, ki jo prevzamete iz omrežja,

na kakšen način se upravlja baterijski hranilnik.



Ta del ima neposreden vpliv na vaše dolgoročne prihranke in na upravičenost investicije.

Rešitev, ki vrača prednosti neto merjenja

Za svoje kupce sončnih elektrarn z baterijskim hranilnikom so v ECE razvili model NET-MET, ki omogoča letni obračun proizvedene in porabljene elektrike za obdobje sedmih let.

To je obdobje, v katerem se po njihovih izračunih investicija povrne večini uporabnikov.

Model NET-MET združuje:

sončno elektrarno,

baterijski hranilnik,

letni obračun energije.



Zakaj izbrati NET-MET?

NET-MET je učinkovit odgovor na spremembe zakonodaje. Z napredno zasnovo omogoča:

boljše prilagajanje energetskim potrebam gospodinjstva,

večjo stopnjo samooskrbe,

občutno nižje stroške električne energije.



Gre za rešitev, ki ohranja ključne prednosti prejšnjega sistema in jih nadgrajuje s sodobno tehnologijo.

Investicija, ki se povrne

Na primeru gospodinjstva z letno porabo nad 12.000 kWh in mesečnim stroškom okoli 180 € lahko strošek elektrike pade za več kot 70 % – na manj kot 50 € mesečno.

V takšnem primeru se investicija lahko povrne že prej kot v sedmih letih, ob tem pa imate ves čas zagotovljen letni obračun.

*Podroben izračun se nahaja tukaj. Vir: ECE d.o.o.

Celovita rešitev za energetsko neodvisnost

Sistem združuje:

učinkovito sončno elektrarno,

baterijski hranilnik,

inteligentno upravljanje energije (iQFleks),

kar skupaj zagotavlja optimalno izrabo proizvedene energije in maksimalne prihranke.

Subvencije in ugodno financiranje

Investicija je lahko dodatno podprta:

s subvencijo BORZEN v višini do 675 EUR/kW,

s kreditom EKO SKLADA s fiksno obrestno mero 0,8 %,

z možnostjo obročnega odplačevanja.



ECE vam pri tem pomaga urediti vso potrebno dokumentacijo.

Kakovost in zanesljivost

Sistemi vključujejo komponente priznanih svetovnih proizvajalcev, z dolgoletnimi garancijami ter podporo v obliki meritev, servisa in vzdrževanja.

Zanesljiv partner za prihodnost

ECE je del skupine HSE, največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. S svojim znanjem in izkušnjami zagotavljajo zanesljive in trajnostne energetske rešitve za prihodnost.

*Ponudbe različnih dobaviteljev hranimo v uredništvu.

Naročnik oglasne vsebine je ECE d.o.o.