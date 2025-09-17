Katerih je deset najbolj inovativnih držav na svetu? Nemčije ni več pri vrhu

Kitajska je prvič prišla med deset najbolj inovativnih držav na svetu po letni lestvici Združenih narodov, s čimer je izrinila Nemčijo, največje evropsko gospodarstvo. Podjetja v Pekingu namreč močno povečujejo naložbe v raziskave in razvoj (R&R).

Na vrhu Global Innovation Indexa (GII), ki zajema 139 gospodarstev in jih razvršča na podlagi 78 kazalnikov, ostaja Švica, ki prvo mesto zaseda že od leta 2011. Na drugo mesto se je uvrstila Švedska, na tretje pa Združene države Amerike. Kitajska je zasedla deseto mesto, tik pred njo pa so se uvrstile Južna Koreja, Singapur, Velika Britanija, Finska, Nizozemska in Danska, poroča CNN.

V Zahodni Evropi je bila Francija na 13. mestu, Irska na 18., Italija na 28., Španija na 29. in Portugalska na 31. mestu, pa povzema Euronews.

Indeks globalne inovativnosti (GII) 2025, ki države razvršča na podlagi podatkov za leto 2024, je izpostavil močne rezultate gospodarstev s srednjimi dohodki, kot so Kitajska, Indija, Turčija in Vietnam, ki se še naprej vzpenjajo na lestvici.

Poudaril je tudi Senegal, Tunizijo, Uzbekistan in Ruando ter zapisal, da se »uveljavljajo kot dinamični presežniki na področju inovacij«.

Lestvica top 10 najbolj inovacijskih držav. FOTO: Gii

Upad investicij v R&R

V poročilu so zapisali, da »po desetletju hitre rasti izdatkov za raziskave in razvoj (R&R) ter tveganega kapitala, zdaj prihaja do premika«.

»Rast R&R je na svetovni ravni upadla na najnižjo raven po svetovni finančni krizi, število globalnih poslov s tveganim kapitalom pa si še vedno ni opomoglo po hudemu zatonu v letu 2023,« so dodali.

Kitajska je po podatkih GII na dobri poti, da postane največja vlagateljica v R&R, saj hitro zmanjšuje zaostanek v financiranju zasebnega sektorja. Že lani je prispevala približno četrtino vseh mednarodnih patentnih prijav, kar jo uvršča na prvo mesto na svetu. Združene države, Japonska in Nemčija – ki skupaj še vedno ustvarijo 40 odstotkov vseh prijav – pa so zabeležile manjši upad.

Imetništvo patentov se pogosto šteje za ključni pokazatelj gospodarske moči in industrijskega znanja države. Kljub temu pa je splošni pogled na globalne inovacije manj optimističen. Rast vlaganj v R&R se bo letos po napovedih upočasnila na 2,3 odstotka, potem ko je lani znašala 2,9 odstotka – najmanj po finančni krizi leta 2010.

Soavtor indeksa Sacha Wunsch-Vincent je ob tem poudaril, da Nemčiji zaradi zdrsa z desetega na enajsto mesto ni treba biti pretirano zaskrbljeni. Daren Tang, generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki pripravlja indeks, pa je dodal: »Izziv za Nemčijo je, kako se ob dolgoletnem statusu močnega motorja industrijskih inovacij preoblikovati tudi v vodilno silo digitalnih inovacij.«

Nemčija in Združene države pa so zabeležile upad števila mednarodnih patentnih prijav, kar je pomemben kazalnik inovativnosti.

Toda poročilo je poudarilo, da »čeprav so naložbe v inovacije v mirovanju, same inovacije niso«.

Kje so največji potenciali?

Študija je izpostavila, da zeleni superračunalniki postavljajo nove rekorde učinkovitosti, cene baterij pa so se znižale, kar pospešuje prehod na čisto energijo. Prav tako je zapisala, da električna vozila, 5G in robotika pridobivajo zagon, »čeprav neenakomerno po regijah«, pri čemer je 5G zdaj dostopen že polovici sveta.

Poročilo je poudarilo, da »čeprav je celoten vpliv umetne inteligence še negotov, njen preobrazbeni potencial ni sporen«.

Stroški sekvenciranja genoma prav tako še naprej padajo, kar odpira nove možnosti za personalizirano medicino in biološke raziskave. Vendar pa je število odobritev zdravil upadlo za približno 19 odstotkov, kar »odraža notranjo kompleksnost farmacevtskih inovacij kljub tehnološkemu napredku«.

Na splošno je študija ugotovila, da tehnološki napredek ostaja močan na vseh področjih, razen pri odobritvah zdravil.

Vendar je tudi zapisala, da je uporaba tehnologij lani rasla po vseh merilih, toda »vsak posamezen kazalnik je zaostal za svojo dolgoročno rastno potjo – jasen signal, da se zagon sprejemanja upočasnjuje, kljub nadaljevanju tehnološkega napredka«.