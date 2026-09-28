Kdaj bo konec padanja tečaja delnic Luke Koper

Tečaj delnic Luke Koper se je od letošnjega vrha, doseženega v prvi polovici avgusta, znižal za kar četrtino. Pregled pokaže, da padec ni toliko posledica poslovanja, ampak predvsem umiritve pretiranih pričakovanj vlagateljev, ki so v prvih osmih mesecih leta ustvarili izjemno rast. Visoke cene goriv vplivajo tudi na pomorski promet, kar ni nujno slaba novica za Luko Koper, a vnaša dodatno negotovost. V prvi polovici avgusta je vrh dosegla tudi Ljubljanska borza, toda petodstotni zdrs indeks Sbitop v zadnjem obdobju je seveda precej manj boleč kot polom delnic Luke Koper. Toda kljub padcu je cena delnic še vedno 42 odstotkov višje kot na začetku leta, kar je druga največja letošnja rast v prvi borzni kotaciji, za delnicami Telekoma Slovenije. Tudi te delnice so v zadnjih tednih izgubile ...