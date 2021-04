Kdaj bo zaživel prestižni Šumijev kvart?

V središču Ljubljane počasi dobiva podobo in bo kmalu gostil svoje prve stanovalce, goste hotela in kupce, željne ne le nakupov, ampak pravih potrošniških doživetij. Več kot dve tretjini stanovanj je prodanih. Najdražja, za katera je bilo treba odšteti tudi osem tisočakov na kvadratni meter, pa niso več naprodaj. Kupili so jih tisti, ki želijo, kot je dejal direktor družbe Šumijev kvart Miha Gostiša, zjutraj v copatih v trgovino po vroč rogljiček, dopoldne v hotelsko kavarno na kavo, zvečer pa dobri hrani hotelskega chefa k počitku v prelepem ambientu Šumija. Prvi stanovalci bodo prvič v objemu ustanov, kjer so nastopali umetniki svetovnega kova, in trgov, po katerih so stopale najvidnejše zgodovinske osebnosti, prespali spomladi 2022.Celoten intervju si preberite TUKAJ