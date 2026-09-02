Kdaj bodo zaposleni dočakali višje plače

Ta mesec naj bi bil vladi predstavljen predlog davčnih sprememb, s katerimi bi razbremenili gospodinjstva in podjetja. Tako pred volitvami kot po njih so politične stranke in interesne skupine poudarjale predvsem nujno razbremenitev srednjih plač, kot vse kaže, pa gredo davčni predlogi v smeri splošne razbremenitve plač z večjim relativnim učinkom pri nižjih plačah. Davčne spremembe so bodo verjetno uvajale postopno, da Slovenija ne bi prišla pod strožji nadzor Bruslja. Kljub temu bo morala država v proračunu narediti precejšnje prilagoditve porabe. Delno je to že opazno v izhodiščih proračunskih sprememb. Izdatki ožjega državnega proračuna bodo prihodnje leto ostali enaki kot letos, znašali bodo okoli 18,4 milijarde evrov. Skupni učinek predlaganih razbremenitev plač na proračun presega ...