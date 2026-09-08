Kdaj bomo dočakali cenejša pogonska goriva?

Opolnoči so se podražila pogonska goriva in kurilno olje. Spet se močneje draži dizelsko gorivo, kar je delno posledica sezonskih vplivov, delno pa tudi motenj v globalni preskrbi s tem energentom. Tudi v ZDA so cene dizelskega goriva rekordno visoke, kar še povečuje politične napetosti pred novembrskimi vmesnimi volitvami. Ob tokratni spremembi je najopaznejša podražitev dizelskega goriva za 12,8 centa, tako da cena litra tega goriva do vključno ponedeljka znaša 1,939 evra. V primerjavi z včerajšnjo ceno to pomeni dodatnih šest evrov pri polnjenju 50-litrskega rezervoarja. Za 5,1 centa se bo podražil 95-oktanski bencin, tako da bo obisk črpalke stal dodatnih 2,55 evra. Cena bo do ponedeljka znašala 1,674 evra. Kurilno olje oziroma kmečki dizel pa se je podražil za 13,2 centa na 1,544 ...