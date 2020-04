Kdaj in kako oddati letno poročilo

Na področju davka od dohodka pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti je vlada do zdaj sprejela tri ukrepe: podaljšanje oddaje davčnih obračunov, oprostitev plačila akontacij v času izvajanja ukrepov in možnost spremembe ali odloga plačila akontacij.Med prvimi protikriznimi ukrepi, ki jih je sprejela vlada, je podaljšanje oddaje letnih poročil Ajpesu in oddaje davčnega obračuna (obračun davka od dohodka pravnih oseb in obračun davka od dohodka iz dejavnosti) finančni upravi. Skrajni rok za oddajo teh je letos 31. maj (nedelja) oziroma 1. junij (ponedeljek).Poleg tega je država podjetja in tiste, ki opravljajo dejavnost, ...