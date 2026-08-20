Kdaj kupiti električni avto in zakaj je dizelski lahko cenejši

Veliko kupcev avtomobilov pri nakupu upošteva tudi ceno goriva in posledično pogon, ki ga ima avto. A po izključno ekonomski plati je prihranek pri gorivu večinoma razmeroma majhen. Pomembnejši sta cena in uporabnost avtomobila. V tem pogledu je zato pomembna tudi vloga države, ki bi po eni strani morala paziti na cenovno konkurenčnost avtomobilov z manjšimi izpusti, vzporedno pa poskrbeti tudi za prilagoditev prometne infrastrukture. Povprečen voznik avtomobila srednjega kakovostnega razreda na leto prevozi okoli 15 tisoč kilometrov. Pri trenutnih visokih cenah bencina in dizelskega goriva to pomeni, da bo z avtomobilom na bencinski pogon na leto za gorivo porabil od 1500 do 1600 evrov, odvisno od vrste avtomobila in načina vožnje. Če bi kupil enak ali podoben avto z dizelskim motorjem, ...