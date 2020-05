FOTO:Kdaj z Brnika v Franfurt, Bruselj, Amsterdam ...

Ljubljana – Vzpostavljanje letalskih povezav na ljubljansko letališče bo počasno. Po pričakovanjih bo z Brnika v Frankfurt, Amsterdam, Istanbul in bruseljsko letališče Charleroi mogoče ponovno leteti od sredine junija, v London in na glavno bruseljsko letališče pa čez mesec dni.Iz Beograda je včeraj priletelo 24 potnikov v Ljubljano, v srbsko glavno mesto pa jih je odpotovalo približno 40. Nekateri so se takoj vrnili nazaj, saj bi sicer morali v karanteno, kamor je moralo 12 potnikov.Letalo Air Serbie je znova zagnalo redni potniški promet na ljubljanskem letališču. V prihodnjih dneh in tednih bodo sledili še drugi ...