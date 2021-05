Kdaj z e-vinjeto, še ni jasno

Dars in slovaški Skytoll sta podpisala pogodbo za vzpostavitev sistema e-vinjet. »Pri tem bosta Dars in izvajalec naredila vse, da določene roke skrajšata in bodo uporabniki s 1. decembrom 2021 imeli možnost nakupa e-vinjete,« so sporočili z Darsa.



Zaradi pritožb neizbranih ponudnikov se je namreč datum podpisa pogodbe zamaknil, kar pomeni, da bodo nadaljnji postopki in roki za vzpostavitev projekta predmet pogovorov z izbranim izvajalcem, so še dodali.

Kako bo deloval sistem elektronske vinjete?

Sprememba pa bo pri obdobju veljavnosti vinjete, saj bo ta veljala 12 mesecev od datuma nakupa in ne bo več vezana na koledarsko leto. Kupiti jo bo mogoče s spletno aplikacijo ali na dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci). Za vsa vozila nosilnosti do 3,5 tone bodo ostale kategorije vinjet enake: letna, mesečna (oziroma polletna za enosledna motorna vozila) in tedenska. Ob odjavi vozila iz prometa pa bo možno pridobiti tudi povračilo neizkoriščene vrednosti letne vinjete.

