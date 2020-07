Kdaj zadnji rok za drugi tir?

Večkot 112 milijonov evrov so privarčevali pri projektu drugega tira.

Kdaj prva lopata?

Koper – »Gradbena podjetja so nam povedala, da je država izčrpala vse časovne rezerve. Če hočemo drugi tir dograditi do decembra 2025, ga morajo začeti graditi januarja 2021,« je včeraj v Kopru povedal predsednik projektnega sveta za civilni nadzor gradnje proge Divača–Koper. Infrastrukturni ministerpa je za Primorske novice izjavil, da bodo prvo lopato zanj zasadili spomladi 2021.Če bi hoteli uresničiti načrt, da bo nova proga med Divačo in Koprom zgrajena v začetku leta 2025, potem bi morali začeti graditi ne le čez pol leta, ampak hkrati s 26 usposobljenimi ekipami na vseh predorskih ceveh in viaduktih vse dni, sedem dni na teden in 24 ur na dan, je včeraj v Kopru opozoril Jadran Bajec. Projektni svet si je na terenu ogledal zaključna dela na dostopnih cestah do gradbišč, ki se zaključujejo, zadnja dela pa bodo zaključena jeseni. Zadnje bodo dostopne poti do Glinščice, ki so najtrši oreh zaradi zahtevnih geomehanskih, lokacijskih, morfoloških razmer, zaradi drugačnega načina gradnje, ki ga terja varstvo narave, in biotske raznovrstnosti.Hkrati je projektni svet izrazil pričakovanje, da bo vlada našla način, po katerem bi dopolnitev državnega lokacijskega načrta za dvotirnost proge izdelali v enem letu, in ne šele leta 2023, kot zdaj napoveduje ministrstvo za okolje in prostor. Vlada je namreč že leta 2017 napovedala pripravo strokovnih podlag za dvotirnost in bi po mnenju PSCN lahko bilo do danes že veliko narejenega. Še posebej, ker je na račun projekta izdelanih že vrsta strokovnih podlag in drugih dokumentov, ker je narejen že projekt za gradbeno dovoljenje za polno dvotirnost, ker je proga že umeščena v prostor, narejene so geološke in druge raziskave, prvi tir ima že okoljevarstveno soglasje. Zaradi vsega tega je še tri leta časa za izdelavo dopolnil DLN predolga doba.Jadran Bajec opozarja tudi, da bi morali državni organi sprejeti tudi akt, ki bo omogočil izvedbo nekaterih skupnih del za dvotirnost že ob gradnji prvega novega tira. Tako kot so že predvideli gradnjo treh širših vzporednih predorov, so še druga dela, ki jih bo treba opraviti že pri prvem posegu: podvoz pod državno cesto pri Dekanih, dvojne temelje viaduktov, razne podporne zidove ob progi in podobno. Jadran Bajec je poudaril, da so prav na zahtevo in pobudo njihovega nadzornega sveta privarčevali vsaj 112 milijonov evrov. Slednje na račun manjših predorski profilov, opustitve izogibališča v predoru in na račun bližjih deponij izkopanega materiala.Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je Primorskim novicam včeraj zatrdil, da bodo prvo lopato za glavna dela zasadili spomladi 2021, če bo vse potekalo v skladu s trenutno dinamiko. Povedal je tudi, da je mogoče evropske smernice o javnem naročanju upoštevati že pri obstoječem javnem naročilu za pridobitev izvajalcev in da pri drugem tiru ne bi smeli priti v takšno stisko, kot se je zaradi epidemije zgodilo pri karavanškem predoru.Drugi tir čaka na prvo lopato zato, ker mora Državna revizijska komisija (DKOM)odgovoriti na pritožbo treh podjetij v prvem delu postopka izbiranja izvajalcev. Čeprav so pritožniki svoje vloge podali že 21. maja in vodstvo DKOM zatrjuje, da potrebuje 15 dni za odločitev (od pridobitve popolne dokumentacije), so nam z DKOM včeraj odgovorili, da nam tega, ali so po skoraj dveh mesecih že pridobili vso dokumentacijo, ne smejo odgovoriti, ker bi s takim odgovorom nedopustno prejudicirali revizijski postopek.