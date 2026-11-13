Pomoč mladim, a do višje kupnine bi lahko pomagal tudi prodajalcem nepremičnin

Ministrstvo za finance je objavilo predlog zakona o reševanju prvega stanovanjskega problema. Mladi pri zadolževanju za nakup nepremičnine ne bodo potrebovali sredstev za polog, država jim bo subvencionirala obrestno mero, a bodo veljale omejitve. Ukrep postavlja vprašanje učinka na cene nepremičnin, če država hkrati ne naredi ničesar pri ponudbi. Kvadratni meter stanovanja v Sloveniji je rekordno drag. V zadnjih letih se povečujejo razlike med vrednostjo stanovanjskih nepremičnin in zmožnostjo gospodinjstev, da v razumnem času ustvarijo prihranke za financiranje nakupa prvega stanovanja. Ob tem se po ugotovitvah Geodetske uprave Republike Slovenije (Gurs) dostopnost stanovanj za prebivalstvo zmanjšuje, rast cen pa občutijo predvsem mladi, ki težje pridejo do stanovanja. 711 mio € bi ...