Kdo bi lahko hitro pozabil epidemijo

Kitajska in Južna Koreja sta bili med prvimi gospodarsko pomembnimi državami, ki so si lahko privoščile vrnitev v bolj normalne življenjske tirnice. Že takoj po zmanjšanju omejitev pa so nekatere dejavnosti zaživele v polnem obsegu. Si lahko česa podobnega obetamo tudi v Sloveniji?Potem ko je na Kitajskem prodaja mobilnih telefonov dosegla med­letno rast in je prejšnji mesec med­letno rast doživela tudi prodaja avtomobilov, smo pogledali, kje bi bilo hitro okrevanje mogoče tudi v Evropi in Sloveniji. Izbrali smo dejavnosti, ki so ob izbruhu epidemije močno zastale, po odpravi omejitev pa bi se lahko poslovanje hitro vrnilo na ...