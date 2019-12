Kdo bo dobil donosen posel pomorske pilotaže?

3500

evrov bruto znaša povprečna plača v podjetju Piloti Koper

Skrivnostna priprava sprememb

Ladje brez pilotaže ne morejo vpluti v pristanišče oziroma iz njega izpluti. Foto Piloti Koper

Zavrnili vlogo podjetja Piloti

Pilotažo v koprskem pristanišču – ladje pri vplutju vodijo pomorski piloti – lahko izvaja vsakdo, ki ima ustrezno licenco uprave za pomorstvo, in vendar samo eno podjetje, Piloti Koper. To namreč zaposluje vse pilote z licenco. Področje ni ustrezno urejeno, zato na resornem ministrstvu snujejo spremembe, vendar o podrobnostih molčijo. Kaj se obeta, ne vedo niti v podjetju Piloti.Naloga pomorskega pilota je, da se vkrca na ladjo, do katere se pripelje s čolnom (pilotino), ter jo pomaga poveljniku varno pripeljati v pristanišče in tudi iz njega. Da je področje pomorske pilotaže, odkar se je pred 23 leti kot zasebna dejavnost izločilo iz Luke Koper, pomanjkljivo urejeno, je pokazala stavka, ki so jo zaposleni v podjetju Piloti napovedali pred osmimi meseci.Piloti in vozniki čolnov so prejeli višje plače, neodgovorjeno pa je ostalo vprašanje – kdo bi odgovarjal v primeru stavke. Podjetje Piloti namreč nima nikakršnih obveznosti ne do Luke Koper kot upravljavca ne do države kot lastnice pristanišča. Uradno gre za dejavnost, ki se izvaja prosto na trgu, po drugi strani pa ladje brez pilotaže ne morejo vpluti v pristanišče oziroma iz njega izpluti. Stavka pilotov in voznikov čolnov bi zato lahko povzročila ogromno škodo.Neurejenost tega področja je ob napovedi stavke začudila ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki je napovedala čimprejšnjo ureditev problematike. Na ministrstvu so nam pred meseci dejali, da je priprava ustreznih pravnih podlag glede pomorske pilotaže v sklepni fazi in da dokončno rešitev načrtujejo do konca tega leta. Od takrat zadeve ne komentirajo.Molčali so tudi ob objavi informacije Dnevnika, da naj bi ustanavljali državno družbo, ki bo prevzela pilotažo, in da se v zvezi s tem dogovarjajo tudi s posameznimi piloti ter Sindikatom žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper. Ta je pilote in voznike čolnov zastopal že med marčevsko stavko. »Mi skrbimo le za naše člane. S tem, kako bodo na ministrstvu uredili vprašanje pilotaže, nismo seznanjeni,« je zagotovil Mladen Jovičič, predstavnik sindikata.»O spremembah, ki jih snujejo na ministrstvu, nimamo nobenih uradnih informacij,« pravi predstavnik podjetja Piloti Valter Kobeja. Pojasnil je, da so oktobra na ministrstvo za infrastrukturo in kabinet predsednika vlade poslali vlogo za izvajanje pilotaže kot koncesionirane gospodarske javne službe v koprskem pristanišču. Na ministrstvu pa so jo zavrnili, češ da še ni sprejet podzakonski akt, ki bi urejeval to področje. Kobeja se sprašuje, zakaj ne morejo sodelovati pri reševanju te problematike, ki je v njihovi domeni že od leta 1996.Podjetje Piloti, ki je v 24-odstotni lasti Valterja Kobeje, preostalo pa je v lasti podjetja, je lani sicer poslovalo z 2,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 1,4 milijona evrov čistega dobička. Zaposluje 15 ljudi, povprečna mesečna plača v podjetju po besedah Kobeje znaša okoli 3500 evrov bruto, za pilote pa dosega celo 5400 evrov bruto.