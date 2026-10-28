Kdo bo kupoval slovenske delnice, ko jih ne bo več dovolj?

Slovenske delnice so v zadnjem desetletju ustvarile odlične donose. Indeks SBITOP se je od leta 2016 povečal za približno 310 odstotkov, brez upoštevanja dividend. Okrepilo se je tudi trgovanje na Ljubljanski borzi, kjer je letni promet s 330 milijonov evrov leta 2023 zrasel na 835 milijonov evrov leta 2025. Če se bo zanimanje vlagateljev še povečevalo, ponudba razpoložljivih delnic pa ostala omejena, se utegne postaviti vprašanje, ali bo slovenski trg lahko sledil vse večjemu povpraševanju.

Slovenski delniški trg ima pomembno posebnost. Pri številnih največjih podjetjih imajo država in institucionalni vlagatelji velike lastniške deleže, s katerimi se praviloma ne trguje. Pri Luki Koper imajo država, SDH, Kad in Mestna občina Koper skupaj približno 70 odstotkov delnic, pri Zavarovalnici Triglav pa Zpiz in SDH več kot 60 odstotkov. Dejansko razpoložljivih delnic je zato precej manj, kot nakazuje tržna kapitalizacija podjetij.

Zanimanje za slovenske delnice se kaže tudi v številu delničarjev. Letos se je pri osmih največjih domačih borznih družbah njihovo skupno število povečalo za približno 10.200 oziroma 9,3 odstotka. Najizrazitejša je rast pri NLB, kjer se je število delničarjev povečalo za skoraj 50 odstotkov, s 5940 na 8889. Krka ima približno 2500 delničarjev več, Petrol 1700, Luka Koper 1260, Triglav pa skoraj tisoč. Podatki vključujejo tudi pravne osebe in skrbniške račune, vendar kažejo na širjenje lastništva.

Zaradi omejenega prostega obtoka je slovenski delniški trg razmeroma občutljiv za spremembe povpraševanja. Že manjši nakupi lahko precej vplivajo na tečaje, podobno pa velja tudi ob večjih prodajah. K boljši likvidnosti bi lahko prispevali vzdrževalci likvidnosti, ki z rednimi nakupnimi in prodajnimi ponudbami olajšujejo trgovanje, ter programi odkupov lastnih delnic tam, kjer so ekonomsko upravičeni. Ti ukrepi sicer ne nadomestijo potrebe po večjem prostem obtoku, lahko pa pripomogli k bolj urejenemu trgovanju.

Ljubljanska borza za razvoj potrebuje nove kotacije vrednostnih papirjev. FOTO: Blaž Samec

Nov kapital bi lahko pritegnili individualni naložbeni računi (INR). Slovenska gospodinjstva imajo na bančnih računih več kot 30 milijard evrov prihrankov. Če bi zgolj odstotek teh sredstev namenila slovenskim delnicam, bi to pomenilo približno 300 milijonov evrov dodatnega povpraševanja. Za občutek velikosti: ta znesek ustreza približno 44 odstotkom rednega delniškega prometa leta 2025 oziroma 91 odstotkom celotnega borznega prometa leta 2023. Čeprav novi nakupi niso neposredno primerljivi z borznim prometom, primerjava pokaže, kako velik vpliv bi lahko imela že majhna sprememba varčevalnih navad na razmeroma majhen slovenski delniški trg.

Velik del premoženja slovenskih gospodinjstev ostaja vezan tudi na nepremičnine. Ob prodajah, dedovanju in prerazporejanju družinskega premoženja bi se del tega kapitala lahko preselil na borzo. Domača podjetja, kot so Krka, NLB, Petrol in Triglav, imajo pri tem prednost prepoznavnosti, saj jih slovenski vlagatelji dobro poznajo.

Za lastništvo slovenskih podjetij pa se zanimajo tudi tuji vlagatelji. Hrvaški pokojninski skladi so že zdaj pomembni delničarji slovenskih družb. Pokojninski sklad PBZ Croatia Osiguranje je do sredine letošnjega leta svoj delež v Zavarovalnici Triglav povečal na približno 8,5 odstotka. Za primerjavo: slovenski mali vlagatelji so imeli konec leta 2025 skupaj približno 14,5 odstotka Triglava. En sam hrvaški pokojninski sklad ima torej že več kot polovico tolikšen delež kot vsi slovenski mali vlagatelji skupaj.

Hrvaška pripravlja tudi uvedbo individualnih investicijskih računov, predvidoma januarja leta 2027. Načrtovane omejitve vplačil so precej višje kot v Sloveniji, računi pa naj bi omogočali tudi naložbe v tuje delnice. To postavlja vprašanje, ali bodo hrvaška gospodinjstva v prihodnje še povečevala lastništvo slovenskih podjetij, medtem ko bo velik del slovenskih prihrankov ostajal na bančnih računih in v nepremičninah. Bomo Slovenci kupovali delnice domačih podjetij ali bodo to namesto nas počeli naši sosedje?

Ob vse večjem zanimanju vlagateljev je vprašanje, ali se bo dovolj hitro povečevala tudi ponudba delnic. V zadnjem desetletju smo dobili nove kotacije, med njimi NLB in Equinox, nekatera podjetja, denimo Gorenje, pa so se z borze umaknila. Petrol, Cinkarna Celje in Salus so z delitvijo delnic omogočili lažje nakupe manjšim vlagateljem, vendar s tem niso povečali deleža delnic v prostem obtoku. Za razvoj domačega kapitalskega trga zato potrebujemo predvsem več razpoložljivih delnic, novih borznih družb ter nižje stroške in manj administrativnih ovir za vlagatelje.

Pomembno vlogo bi lahko imela država, ki bi manjši del svojih deležev v družbah, kot sta Luka Koper in Zavarovalnica Triglav, postopno ponudila širšemu krogu vlagateljev, predvsem domačim gospodinjstvom. S tem bi ob ohranitvi strateškega nadzora povečala prosti obtok delnic in izboljšala likvidnost na Ljubljanski borzi. Priložnost predstavljajo tudi uspešna slovenska podjetja, ki niso uvrščena na borzo. Z uvrstitvijo delnic bi pridobila nove možnosti financiranja razvoja, vlagatelji pa dodatne naložbene priložnosti.

Dobri poslovni rezultati in dividende lahko še naprej podpirajo slovenske delnice. Toda če bo povpraševanje raslo hitreje od ponudbe, se tečaji lahko vse bolj oddaljujejo od poslovnih rezultatov podjetij, s tem pa povečujejo tudi tveganja za nove vlagatelje. Slovenija je začela spodbujati ljudi k vlaganju na kapitalski trg. Zdaj mora poskrbeti še za večjo ponudbo delnic. Sicer bomo ustvarjali predvsem več kupcev za iste delnice, ne pa večjega in razvitejšega kapitalskega trga.

Avtor je lastnik delnic NLB in Petrola.