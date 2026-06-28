Kdo bo pobral dobičke umetne inteligence?

Največja tehnološka podjetja vlagajo rekordne zneske v podatkovne centre, procesorje, omrežja in energijo. Toda velikost investicij sama po sebi še ne pove, kdo bo v tekmi umetne inteligence zmagal.

Odločilno bo, ali zna podjetje hitrost gradnje uskladiti z rastjo prihodkov, prenosom umetne inteligence v realno gospodarstvo in stroški financiranja. Podjetje lahko zgradi zmogljivo infrastrukturo, vendar je ta lahko slaba naložba, če prihodki pridejo prepozno. Lahko pa gradi prepočasi in izgubi trg prav pred obdobjem množične uporabe.

Prehitro ali prepočasi

Podjetje mora o obsegu gradnje odločati že danes, čeprav ne ve, kako veliko bo povpraševanje, katere uporabe umetne inteligence se bodo uveljavile in kako hitro bodo začele ustvarjati prihodke.

Lojze Kozole. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Stroški nastajajo neprekinjeno. Vsak nov podatkovni center, procesor in megavat električne energije zahteva dodaten kapital. Vrednost pa se morda ne povečuje enako gladko. Določena raven računske moči lahko omogoči zanesljive programske agente. Naslednja lahko odpre uporabo v medicini in razvoju zdravil, še višja pa nove možnosti v fiziki, projektiranju ali razvoju materialov. Med dvema takšnima pragovoma podjetje vlaga vedno več, ne da bi se mu odprl primerljivo velik trg. Stroški rastejo, marža pa se zmanjšuje. Ko podjetje doseže naslednji prag, se lahko razmerje nenadoma obrne. Nova zmogljivost odpre nov trg, prihodki poskočijo, strošek dodatne uporabe modela pa ostane precej nižji od vrednosti, ki jo ta ustvari uporabniku.

Zato prehitra gradnja ni vedno napaka. Če je naslednji prag dovolj blizu, je smiselno graditi nekoliko pred povpraševanjem. Toda doseči tehnični prag še ni dovolj. Zgrajena računska moč se mora prenesti v dejansko uporabo.

V medicini je treba rezultate preveriti in regulatorno potrditi. V industriji je treba umetno inteligenco povezati z obstoječimi procesi. V fiziki in razvoju materialov pa lahko med prebojem in komercialno uporabo mine več let. V tem času podjetje že plačuje elektriko, vzdrževanje, zaposlene, najemnine in obresti. Če prenos v realno gospodarstvo traja predolgo, lahko podjetju zmanjka kapitala, še preden se novi trg odpre. Podjetje lahko pravilno oceni prihodnji pomen umetne inteligence in vseeno propade zaradi napačne časovne uskladitve med gradnjo, uporabo in prihodki. To je cena časa.

Rast ali vzdrževanje?

Vlagatelj se mora vprašati tudi, kolikšen del današnjih investicij je res namenjen rasti. Procesor lahko deluje več let, vendar ni ves čas enako konkurenčen. Ko pride nova generacija, starejša oprema ne postane neuporabna, izgubi pa del gospodarske vrednosti. Če mora podjetje velik del opreme zamenjevati samo zato, da ohrani položaj, del rastnega capexa v resnici ni rastni. Je cena obstanka v igri. Podjetje lahko zato kaže visoko rast prihodkov, a ustvarja manj prostega denarnega toka, kot pričakuje trg.

Kako velik je lahko trg?

Na drugi strani je potencial prihodkov ogromen. Če bi milijarda ljudi za storitve umetne inteligence neposredno ali prek delodajalcev v povprečju namenila sto evrov na mesec, bi to pomenilo 1,2 bilijona evrov letnih prihodkov oziroma 12 bilijonov evrov v desetih letih. Pri 200 evrih mesečno bi trg dosegel 2,4 bilijona evrov na leto oziroma 24 bilijonov v desetih letih. Sto evrov je za današnjo naročnino veliko, postane pa razumljivejše, če umetna inteligenca prevzame del programiranja, administracije, izobraževanja, svetovanja, projektiranja in zdravstva. Za primerjavo Goldman Sachs v osnovnem scenariju ocenjuje približno 7,6 bilijona dolarjev kumulativnih investicij v infrastrukturo umetne inteligence med letoma 2026 in 2031.

Ti prihodki pa ne bodo samo nova poraba. Velik del bo predstavljal prerazporeditev denarja, ki ga danes prejemajo druga podjetja. Če model prevzame del programiranja, svetovanja ali analize, se bodo k njegovemu lastniku lahko preselili tudi prihodki, marže, dobički in del tržne kapitalizacije. Največji zmagovalci bodo lastniki modelov, ki bodo za razmeroma nizek strošek dodatne uporabe opravljali naloge, za katere gospodarstvo danes plačuje bistveno več. Podjetja, katerih storitve bodo lažje nadomestljive, pa bodo izgubila del cenovne moči in vrednotenja. Ne gre torej samo za rast nove industrije. Gre za veliko prerazporeditev ekonomskih rent znotraj gospodarstva. Za vlagatelja zato ni dovolj vedeti, da bo umetna inteligenca spremenila svet. Oceniti mora, kdo bo spremembo financiral, kdo bo pravočasno pretvoril računsko moč v prihodke in kdo bo obdržal največji del ustvarjene vrednosti.