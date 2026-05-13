Kdo bo rešil uganko produktivnosti umetne inteligence?

Kitajska se giblje v isti smeri, čeprav po drugačnem kanalu.

Pred kratkim sta podjetji OpenAI in Anthropic napovedali, da bosta ustanovili svetovalna podjetja, podprta s kapitalom zasebnih vlagateljev, prek katerih bi svoje modele uvajali v delovne tokove srednje velikih podjetij. S podporo podjetij Blackstone, Hellman & Friedman in Goldman Sachs naj bi Anthropic za ta projekt zbral 1,5 milijarde dolarjev, OpenAI pa je po poročanju zbral štiri milijarde dolarjev od 19 vlagateljev – pod vodstvom TPG, Brookfielda in Baina – pri vrednotenju deset milijard dolarjev. Skupnih 5,5 milijarde dolarjev je namenjenih rešitvi edine težave, ki je pionirski laboratoriji ne morejo rešiti z boljšimi modeli – paradoksa produktivnosti umetne inteligence. Čeprav so generativna orodja umetne inteligence zdaj široko dostopna, se njihove koristi še niso pokazale v ...