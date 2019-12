FOTO:Kdo bo zmagal v boju za vojaške tehnologije prihodnosti?

New York – Vojne v prihodnosti bodo zaznamovane z umetno inteligenco in drugimi najnovejšimi tehnologijami, in ameriški Pentagon hoče biti pripravljen. Toda v Washingtonu se v času, ko Kitajska in nekateri drugi hitro stopajo naproti tehnologijam prihodnosti, kažejo težave pri prepričevanju domačih tehnoloških velikanov, naj pomagajo pri obrambi države.Dva izmed najbogatejših zemljanov, soustanovitelja Googla, Larry Page in Sergey Brin, ki sta pred kratkim odstopila z vodstvenih položajev materinske družbe Alphabet, svoj čas lahko dobro zapolnjujeta z jahtami, luksuznimi nepremičninami in vsemi konjički, kar si jih lahko ...