Kdo je izgubil milijone evrov v stečaju Adrie Airways

Nekdanji zaposleni so prijavili 573 terjatev v skupni vrednosti 15,4 milijona evrov. Nekdanji direktor Holger Kowarsch je prijavil za 67.570 evrov terjatev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Upniki so v stečaju Adrie Airways prijavili za 150,9 milijona evrov terjatev. Stečajni upraviteljje priznal 87,7 milijona evrov, prerekal pa 63,2 milijona terjatev.Poslovni partnerji, banke, kupci letalskih kart in drugi predvsem navadni upniki so v stečaju prijavili za dobrih 135 milijonov evrov terjatev.Največ terjatev so prijavila podjetja, ki so oddajala Adrii Airways letala v najem. Ameriški Aerocentury, denimo, za več kot 40 milijonov evrov, vendar je stečajni upravitelj prerekal 38 milijonov evrov terjatev, priznal pa za dobre štiri milijone evrov.Med večjimi upniki so letalska družba Aktsiaselts Nordic Aviation Group iz Estonije, s katero je Adria poslovno sodelovala. Stečajni upravitelj ji je priznal je za 8,7 milijona evrov terjatev. Upravitelj je nemški Lufthansi skupaj s svojo Lufthanso Technik priznal za 8,3 milijona evrov terjatev, banki Intesa Sanpaolo in Fraportu Sloveniji po 4,5 milijona evrov, Austrian Airlines tri milijone evrov, Bank of America Merrill Lynch, ki je terjatve do Adrie odkupila od DUTB, pa 1,2 milijona evrov. Slednja je zavarovana s stavbno pravico ne nepremičnini na Brniku.Nekdanji zaposleni so prijavili 573 terjatev v skupni vrednosti 15,4 milijona evrov. Nekdanji direktorje prijavil za 67.570 evrov terjatev. Prijavljene prednostne terjatve so sicer v razponu od nekaj tisočakov, številne pa močno presegajo sto tisoč evrov.Prejeli smo več kot 2900 vlog s prijavami terjatev, ob tem je v nekaterih vlogah več terjatev, je dejal Pustatičnik.