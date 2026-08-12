Kdo naj gradi nizkoogljično gospodarstvo?

Predpostavimo, da bi svetovno gospodarstvo sestavljale države, ki bi bile približno enako opremljene z raziskovalnimi ustanovami, laboratoriji za razvoj tehnologij in industrijskimi proizvodnimi obrati. Med seboj bi morda ostro tekmovale, sklepale rivalska zavezništva in se agresivno potegovale za surovine in naravne vire. Lahko pa si zamislimo tudi bolj optimističen scenarij. Ker bi vsaka država najbolje razumela svoje izzive, bi lahko pripravila rešitve, prilagojene lastnim okoliščinam, ter gradila sisteme in opremo v natančno določenem obsegu. Tam, kjer bi se kompetence dopolnjevale, bi se vlade lahko vključile v vzajemno koristna sodelovanja ter mobilizirale znanstvenike, tehnologijo in proizvodne zmogljivosti za doseganje skupnih ciljev. Na žalost se je človeštvo nagibalo v nasprotno ...