Kdo se boji Elona Muska?

Umetna inteligenca je dvojni izziv za človeški um. Ne le da bodo najnaprednejši modeli kmalu sposobni razmišljati bolje od ljudi, tudi posledice umetne inteligence za človeštvo so tako negotove, tako obsežne in se bližajo s tako vrtoglavo hitrostjo, da zadrgetajo celo največji umi. Tak primer je Elon Musk. V obsežnem intervjuju, ki ga je ta teden objavil The Economist, inženir in podjetnik izrazi dva paradoksa in eno protislovje. Prvi paradoks je, da eden od svetovnih magnatov, ki so najbolj željni moči, z velikim navdušenjem pomaga razvijati tehnologijo, o kateri sam trdi, da bo njega – in vse druge ljudi – že v prihodnjih petih letih oropala moči. Drugi paradoks je, da najbogatejši človek na svetu pravi, da se pripravlja na svet neskončnega obilja, v katerem bo denar, vključno z ...